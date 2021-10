Universitario-Laureles y Ferro con Huracán: ganan o se van

No se trata de decir lo que no es. O alterar a través de las palabras, el dictado de la realidad. Porque esta realidad que gira en torno a Universitario y Ferro Carril en la Divisional «B» de la Copa de Clubes y de Ceibal en la Divisional «B», no es la pretendida ni la soñada. Porque a falta de una fecha, la que se estará jugando entre hoy y mañana, los tres equipos «naranjeros» están comprometidos. Por lo tanto, los tres saben de qué se trata esta realidad: o ganan o se van de la Copa y si eso sucede para el fútbol salteño, será un paso adverso, esquivo y cargado de grises.

CUESTIÓN DE NÚMEROS

San Eugenio registra 9 puntos, Wanderers de Tacuarembó 6, Huracán de Paysandú 4 y Ferro Carril 4. Clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros teniendo en cuenta todas las series. El partido entre Ferro Carril y Huracán de Paysandú a partir de las 20 y 15′ en el Parque Ernesto Dickinson.

A primera hora, desde las 18 horas, con Universitario y Laureles. Compleja en extremo la situación de los rojos también, obligados a vencer ante quien asume la condición de puntero absoluto y que ya tiene una plaza asegurada en la siguiente fase.

Laureles de Fray Bentos suma 9 puntos, Porongos de Trinidad 8, Universitario 6 y Amanecer de Paysandú 3. Ternas artiguenses en la tarde-noche del parque Dickinson.

EL TURNO DE CEIBAL

Mañana domingo en tanto, Ceibal se juega la última carta en Rivera, enfrentando al Peñarol local. La tiene complicada por donde se la mire, el equipo de Julio Santín, aunque le juega un aspecto a favor: si derrota a Peñarol de Rivera se clasifica. Ceibal suma 5 puntos y Peñarol 7. Pero tiene que vencer. Huracán de Rivera suma 9 y Progreso de Tacuarembó con 7 puntos.