Universitario – Ferro Carril se destaca hoy por la 17ª fecha del Salteño

La 17ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2022 se jugará hoy sábado 13 de agosto, los partidos cancha por cancha:

Equipos Cancha Cat.

Universitario Universitario 13:00 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años

Ferro Carril

Salto Nuevo Salto Nuevo 13:30 hs. 11,12,7,9,10 años

Hindú

Cerro Cerro 13:00 hs. 8,10,7,6,9,12,11 años

Sud América

Peñarol Peñarol 13:00 hs. 8,9,7,6,10,11,12 años

Ceibal

Libertad Tomas Green 12:30 hs. 7,6,9,8,10,11,12 años

Liga Agraria

Almagro Margot Huayek 13:00 hs. 8,10,9,11,12 años

Tigre

La Blanqueada La Blanqueada 12:00 hs. 8,6,10,12,7,11 años

Progreso

Chaná Fátima 13:00 hs. 6,8,7,10,12,11,9 años

Nacional

River Plate Guzmán Cazzaniga 13:00 hs. 8,7,6,9,10,11,12 años

Remeros

Rowing Rowing 12:30 hs. 10,8,9,7,6,11,12 años

Sol de América

Gladiador Aníbal Hernández 13:00 hs. 9,6,8,7,11,10,12 años

Saladero

Libre: Deportivo Artigas.



BABY FEMENINO PARA EL DOMINGO EN DOS CANCHAS

En el baby fútbol femenino se jugará este domingo 14 de agosto la 8ª fecha del

Salteño 2022 con todos los partidos, uno por uno:

Cancha de Peñarol

14:00 hs. Peñarol – Gladiador Sub 10

15:00 hs. El Tanque – Universitario Sub 13

16:10 hs Nacional – Chana Sub 13

17:20 hs. Nacional – El Tanque Sub 16

18:30 HS. Peñarol – River Plate Sub 13

Cancha de Ceibal

14:00 hs. Chaná – Salto Nuevo Sub 16

15:10 hs. Ceibal – Universitario Sub 10

16:10 hs Salto Nuevo – Ceibal Sub 13

17:20 hs. Universitario – Gladiador Sub 16

18:30 hs. Ferro Carril – Ceibal Sub 16

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 20 años al mediodía

por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se

ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de

los más chicos en Salto.