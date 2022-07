Universitario:  ¿el dueño de     la pelota?

Para retener esa pelota AGUSTÍN CARRARA. Para que a partir de ese control, Universitario vaya reconociendo que el control esta tarde será clave, para establecer dominio de situación sobre Juventud de Colonia. Desde las 15 y 30′ en el Parque Ernesto Dickinson, el equipo que orienta Emilio Silva tiende el operativo para alcanzar el pasaje a la tercera fase del Campeonato del Interior de Clubes en la Divisional «A».

Luego del 2 a 2 en terreno sureño, como base para que en el juego de hoy, la receta no se oculte y se exponga. Mucho más allá de algunas ausencias, este plantel rojo no reniega de la jerarquía que es posible descubrir una y otra vez. Es obvio que la historia no está cerrada.

Primero define los puntos y en segunda instancia los goles. Universitario tendrá que plantear la mejor actitud posible, en un partido que no se habilita para la duda.

Es justamente esa imagen de Agustín, la que debe reflejar de hecho Universitario: ser el dueño de la pelota. Y que pase por Jonathan Jorge, Valentín Fornaroli, Marcelo Menoni y los aptos para la decisión en los metros finales, donde los grises no cuentan. Debe resolver.

Hoy es Universitario. La medición de su chance es real. Tiene la palabra….y la acción.