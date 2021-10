Universitario con River y Ceibal-El Tanque: hay aroma del bueno

Los dos partidos que despuntan en esta noche de sábado, la sexta fecha del Campeonato Apertura en la «A», con Gladiador como único puntero con 10 unidades. Es noche de necesidades en el estadio, porque en definitiva en los primeros partidos, más de un equipo como parte de la deuda. ¡Es que la mayoría tiene cuestiones pendientes!…aún aquellos que figuran en los primeros escalones de la tabla. Jugadores que distan de alcanzar un nivel más o menos suficiente. Por eso es que el arranque de hoy, a la medida de los objetivos. En el primer partido, por ejemplo, River Plate se plantea la misión de ganar, para no descuidar este rol de protagonista de mitad de tabla, mientras Universitario, tentando conformar un equipo con respuesta, porque simplemente no la ha tenido. Y además las lesiones que fue acumulando, pero también los retornos, como el de Alexander Píriz ante Ferro Carril. Aroma del bueno, porque la tendencia ofensiva no tendría que faltar a la cita, si es que el fin es ganar. River Plate sin tantas cicatrices abiertas. Universitario, por ahora las tiene.

Roger Galeano. Cuando se trata de crear ahí está…

LA AMBICIÓN DECLARADA

Frente a Saladero en el miércoles que pasó, Ceibal resignó los primeros puntos. Fue empate para sumar 7 en la tabla sobre 9 posibles. No está mal, para un equipo que es parte de la construcción. Julio Santín sabe que su equipo debe pelear con el «oso»: las limitaciones en los metros finales. Pero se las rebusca. El Tanque reconfortó ante Nacional (2-2) y podría llegar a perder los puntos, en función del reclamo de Saladero. Tiene ambición declarada también. Y aroma del bueno que no falta, por eso del imperativo de rescatar puntos. Ceibal y El Tanque con la misma línea de pensamiento. Cabe preguntarse si a partir de Roger Galeano y Dany Miranda, el equipo de Marcelo Pintos no sostiene una cuota más a favor de mitad de cancha hacia arriba. Y frente a los hechos….¿cuál es la distancia?