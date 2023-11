Universitario apasionado por la enseñanza, la economía y la política, el 10 de noviembre de 2023 falleció Danilo Astori.

Danilo Astori: «ferviente partidario del diálogo y la convivencia democrática»

Nacido el 23 de abril de 1940 en Montevideo, fue al colegio Maturana y entró a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) a los 16 años. En 1960 ingresa como investigador al Instituto de Economía de dicha facultad y en 1962 es nombrado profesor en la cátedra de Teoría Económica II. En 1963, a los 23 años, se recibió como Contador Público por la FCEA con la tesis titulada: “Vinculación entre educación y desarrollo económico y social” realizada en coautoría con Alberto Couriel, José Santías y Ricardo Zerbino. En paralelo a su labor académica, comienza a trabajar en la Oficina de Política y Programación Agropecuaria (OPYPA) en el marco de la CIDE, cuando Wilson Ferreira Aldunate era subsecretario del Ministerio de Ganadería y Agricultura.

En 1966 asume como docente de la Cátedra de Estructura Económica Nacional, materia que a partir de la aprobación del Plan 1990 en la citada facultad pasó a llamarse Economía del Uruguay y fue novedosa por la implementación de cambios en el enfoque de enseñanza-aprendizaje. Su pasión en esta área queda de manifiesto en las palabras que compartía con motivo del cumplimiento de 30 años de la materia «Mis recuerdos sobre mi actividad docente están entre los más lindos de mi vida, la recuerdo con un cariño muy especial. Pasé los mejores momentos de mi vida, porque miraba caras, escuchaba preguntas, contestaba preguntas. A veces con discrepancias, pero yo recuerdo esa época como la que más satisfacciones me ha dado desde el punto de vista personal».

Fue electo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en 1972, a los 32 años. El más joven de la historia. Cuando la dictadura civil militar intervino la Universidad le aplicó un sumario, que resultó en su destitución. El expediente que recoge las actuaciones, entre otras cosas, da cuenta de un extenso interrogatorio desarrollado en setiembre de 1974, acerca de las actividades del centro de estudiantes, la cartelería que se colocaba o no en la facultad, si había pintadas en las paredes, o cuál era el uso que se daba al mimeógrafo. Al finalizar el mismo, el sumariante pregunta si ratifica lo declarado hasta entonces. Astori aprovecha para agregar que es «ferviente partidario del diálogo y la convivencia democrática, así como enemigo de todo tipo de violencia venga de donde venga». Fue restituido como decano en 1985 con la vuelta a la democracia, cargo que ejerció hasta 1989.

Foto: Autoridades de la Universidad de la República durante manifestación contra el golpe de Estado. De izquierda a derecha: Danilo Astori, Alberto Pérez Pérez, Samuel Lichtensztejn, Ricardo Caritat y Pablo Carlevaro. 6 de Julio de 1973.

Durante la dictadura, como tantos otros cientistas sociales que no pudieron continuar trabajando en la Universidad, formó parte de la generación que construyó centros privados de investigación. Se trató de experiencias que con gran valentía se sobrepusieron a la censura, represión e incluso allanamientos para mantener vivas las ciencias sociales en Uruguay. Danilo Astori formó parte del Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo del Uruguay (CIEDUR) del que llegó a ser director y desde donde contribuyó a la formación de los más jóvenes, posibilitándoles la experiencia de la investigación, generando acuerdos para la realización de posgrados en el exterior, incorporando ex presos políticos y exiliados al momento de volver al país. Todo esto significó una actitud de desafío permanente para con la dictadura que asumió con un coraje cívico ejemplar.

En una sesión de la Asamblea General del Claustro realizada el 18 de octubre de 2023 a 50 años de la intervención de la Universidad, Astori señaló que el gobierno autoritario empleó contra la Universidad la táctica del aislamiento, «la de rodearnos, la de no dejarnos libertad de movimientos, ellos tenían que saber quién salía, quién entraba, que hacía cada uno. Vivimos esos días con mucho dolor». Justamente, la Universidad constituyó «el espacio público en el que se esperó más tiempo para formalizar la instauración de la dictadura, tal vez porque carecían de los recursos humanos necesarios para las tareas de una universidad como la nuestra, la docencia, la investigación y otras». Agregó que su preocupación lo llevó a dormir muchas veces en la Facultad «pensando en contribuir a que no pasara nada. Pero la verdad es que pasó, el 27 de octubre llegó un señor a mi escritorio, puso un revólver sobre la mesa y me preguntó dónde estaban las armas; no hubo respuesta pero de ahí salí directamente para la cárcel». Finalmente señaló que «aunque esto duela mucho hay que recordarlo, hay que tenerlo en el corazón porque para construir futuro, para transformar la sociedad en el sentido que queremos, es absolutamente fundamental tener presente lo que vivimos».

Fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Santa Fe, República Argentina en el 2010, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Vietnam en 2012 y en 2014 Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones. Fue condecorado por el gobierno de Chile con la Orden Bernardo O’Higgins en el grado de Gran Cruz. En 2016 es reconocido como Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar.

Además de una prolífica carrera académica, Astori tuvo una destacada carrera política. Fue fundador del Frente Amplio en 1971, al cual representó en la Concertación Nacional Programática, espacio clave para la salida de la dictadura. Acompañó como candidato a vicepresidente a Líber Seregni 1989, año en el que fue electo senador. Fue reelecto en 1994 y en 1999. En 2004, con la llegada a la presidencia de Tabaré Vázquez, es nombrado ministro de economía. En 2009 integró la fórmula presidencial victoriosa junto a José Mujica, ejerciendo como vicepresidente hasta 2014, año en que sería electo nuevamente Tabaré Vázquez. Él volvería a ser Ministro de Economía. En el siguiente período fue electo nuevamente senador, cargo al que renunció en 2022. En su labor política fue artífice de importantes reformas, que han dejado una huella indeleble en la historia de nuestro país.

https://udelar.edu.uy

En una de las entrevistas realizadas al ex presidente Danilo Astori, recordamos las respuestas brindadas en lo que trataba su perfil

Tiene 4 hijos. Es del signo de Tauro. No tenía idea qué quería ser de niño, “traté de vivir mi niñez sin tener que preocuparme del futuro”. Es notorio hincha de Nacional. ¿Alguna asignatura pendiente? Siempre hay, ahora es seguir contribuyendo a la transformación del país con un nuevo gobierno del FA. ¿Una comida? Varias, pero un buen asado siempre está en la agenda. ¿Un libro? Cien años de soledad. ¿Una película? Nos habíamos amado tanto. ¿Un hobby? La pasión por el fútbol, no puedo vivir sin él. ¿Qué le gusta de la gente? La bondad, la ética, la rectitud de procedimiento. ¿Qué no le gusta de la gente? La malicia, la mala fe, la deshonestidad intelectual, la deslealtad.

Lacalle Pou sobre Astori: “¡Qué importante es tener adversarios políticos que uno respete”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no permaneció ajeno al fallecimiento del ex vicepresidente Danilo Astori y envió sus condolencias a su familia y al Frente Amplio.

Fue «alguien que marcó los últimos 15 o 20 años de un sector importante de la política donde estuvo, dijo el presidente Lacalle sobre el fallecido líder de la izquierda Danilo Astori.

Para el mandatario fue «un adversario de fuste», al tiempo que manifestó que «en la vida uno tiene que tener en la vereda de enfrente adversarios para respetar, para coincidir, para discutir o para reafirmar las ideas propias».

También se expresó a través de su cuenta de X, destacando la personalidad de Astori y saludando a su familia y al Frente Amplio.

Mujica sobre Astori: «Tuve muchas veces diferencias, pero menos mal que él estaba”

El expresidente José Mujica se refirió al fallecimiento de Danilo Astori, que fuera su vice en el período 2010 – 2015.

Visiblemente emocionado, el expresidente José Mujica se refirió a su compañero Danilo Astori, fallecido este viernes 10 de noviembre.

Mujica, que compartía una charla con los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, se enteró de la noticia una vez terminado dicho evento.

«Siento mucho dolor», dijo Mujica, y lamentó que la hospitalización de Astori, ocurrida semanas atrás, le impidiera concretar una charla que «tenía agendada» con él.

«Le había pedido, rogado, porque quería descargar un poco mi corazón, porque yo tuve que apoyarlo para que fuera candidato en 2014, y no me puede pelear con mi gente», dijo el exmandatario. «Son esas cosas que a uno le quedan como un clavo adentro», expresó.

«Tuvimos muchas diferencias, pero menos mal que él estaba», dijo. «Se fue un compañero, un valor del país y un pedazo de nosotros mismos», añadió, y aclaró: «no estoy hablando con la cabeza sino con el corazón, es demasiado fuerte para mí, los sentimientos me obnubilan la cabeza».

Preguntado si Astori fue «un presidente que se perdió el país», dijo que sí.

El Intendente Lima expresó en sus redes sociales

El compañero Danilo Astori ya descansa después de una larga enfermedad. Pilar fundamental de nuestros triunfos electorales y gestor de una economía que le mejoró la calidad de vida a miles de compatriotas. Un saludo fraterno a AU, a su familia y amigos. QEPD.