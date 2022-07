Universitario al rojo. Matías Flores y George dos Santos la definitiva prueba: jugar o no jugar

Es cierto que Universitario tiene un plantel largo, pero frente a una situación como esta, no hay menos que pensar en el impacto de las ausencias. Como para suponer además que desde Emilio Silva tendrá que plantearse el nuevo diseño inevitable.

En el arco, sin NICOLÁS SÁNCHEZ,, mientras que OCTAVIO PINTOS (defensa) y FRANCO ÁVALOS (volante), no jugarán por acumulación de tarjetas amarillas.

Hay que hablar de tres ausencias cantadas, pero también las de DIEGO NICOLÁS LLAMA y ALEXANDER PÍRIZ, quienes fueron expulsados en el juego inicial del 2 a 2 en Colonia ante Juventud. Por lo tanto, dos más para la cuenta.

No todo termina aquí, desde el momento que MATÍAS FLORES y GEORGE DOS SANTOS adiestraron en la semana, pero con la interrogante abierta, teniendo en cuenta las lesiones que reportaron. Tanto el zaguero como el goleador, este mediodía serán parte de una prueba definitiva: si hay respuesta, integrarán el plantel, pero en ese caso difícilmente serán titulares.

LOS 15 QUE NO SON POCOS

En función del complejo panorama, Emilio Silva no se pronunció respecto a los once, aunque el plantel no deja de potenciar nombres. Por ejemplo: Agustín Carrara, John Patrick Burgardt, Elías Andaluz, Franco Matías Bentín, Facundo Correa, Pablo Sotelo, Gonzalo Silva, Jonathan Jorge, Martín Silva, Valentín Fornaroli, César Silveira, Lucas Píriz, Gabriel Tabárez, Marcelo Menoni, Renzo Rolfo, entre otros y suman 15. Mientras Joaquín Jacques, será otro de los ausentes.

El empate en Colonia a Universitario le vino como anillo al dedo. Aunque la historia no está cerrada.