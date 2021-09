UNIVERSIDADES

Informalidad laboral, desempleo y pobreza trípode del desarrollo en la región y en Salto

Dr. Juan Romero.

El continente latinoamericano en las últimas décadas ha formado y forma parte del proceso social globalizador, reconfigurando su espacio social y las relaciones a su interior. Tales transformaciones han respondido a la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo, el cual se ha caracterizado por la liberalización de los mercados (la menor intervención del Estado y su respectiva reestructuración) y políticas de ajuste estructural por un lado, por otro, el desarrollo de corporaciones en diferentes rubros (especialmente agroalimentarias y comunicaciones) a escala global.

Transformaciones tecnológicas y productivas, reestructuración del proceso capitalista de producción (iniciando procesos de mayor flexibilización, descentralización productiva e innovación tecnológica) y su impacto en los diferentes territorios, de los cuáles el Departamento de Salto y la región no son una excepción. De manera somera se pretende analizar el comportamiento del desempleo, informalidad laboral y pobreza en el Departamento de Salto y en relación al país entre 2006 y 2019, no se incorporó 2020 por el cambió en la metodología del relevamiento de datos por motivo de la pandemia.

Para realizar dicho análisis se trabajó con las Encuestas Continuas de Hogares (en adelante ECH) del Instituto Nacional de Estadística, aplicando técnicas de análisis cuantitativo, el gráfico a continuación sintetiza en parte lo analizado:

El análisis de la información procesada de las ECH entre 2006 y 2019, indican la existencia de relación entre el desempleo y la pobreza, pero un comportamiento independiente de la informalidad laboral.

El caso del Departamento de Salto indica un comportamiento del mismo desacoplado de la tendencia nacional en informalidad, mientras el país tiende a bajar en Salto se mantiene prácticamente constante, en términos de desempleo desde el 2010 en adelante Salto ha estado por encima del comportamiento nacional, mientras que en pobreza ha acompañado la tendencia nacional.

Lo primero que se puede observar que la mejora en el empleo no implica mejorar en la disminución de la informalidad laboral y en segundo lugar, parecería en menor grado en la pobreza, es de señalar que se tendría que realizar otro conjunto de análisis más profundos para confirmar o no dicho razonamiento.

En segundo lugar, de manera emergente se presenta el territorio en el cual se genera la formalidad del empleo como una variable a ser considerada, especialmente en el último período, indicando el desigual comportamiento de los actores productivos en el territorio nacional. Esto lo decimos porque el comportamiento de Salto en la última década se ha parecido más a los Departamentos del norte, que del litoral, es decir, de Paysandú para “abajo” y claramente diferente a los Departamentos sureños (Canelones, Montevideo, San José y Flores).

En tercer lugar, el Uruguay ha tenido profundas transformaciones en su matriz productiva especialmente al sur del país que han generado un crecimiento económico importante, el desarrollo ha sido desigual en los territorios del país y en dicha dinámica el Departamento de Salto no se ha articulado en términos generales a la misma. En pocas palabras, sigue haciendo lo mismo como hace 15 años atrás, esta forma de hacer indica que para los ocupados (sean asalariados o patrones) la formalidad laboral se consolida, para otros aumenta (aprox. 50% de la PEA) o disminuye en un contexto de crecimiento económico (informales mayoritariamente cuenta propias y desempleados, el otro 50%), han sido las políticas públicas distributivas las que posibilitaron avances en la superación de situaciones de carencias críticas y de necesidades básicas, en los últimos 10 años, el esfuerzo personal es importante pero no es lo único.

Es decir, el país mejora en la formalización del empleo pero no así en Salto, los niveles de desigualdad estructural se presentan menos sensibles a las dinámicas económicas recientes pero por otro parte, en los últimos años emergen desigualdades dinámicas, el territorio. El caso del Departamento de Salto evidencia las mismas, pensar en generar fuentes de trabajo como “la” salida de la pobreza no alcanza.

En resumen, la formalidad del empleo se presenta como una “llave” para acceder a los beneficios que se generan por parte de las políticas sociales distributivas, en un contexto de crecimiento económico. Dicha formalidad se relaciona dinámicamente con los procesos de desigualdad social estructural y dinámico, mientras que estructuralmente para algunos asalariados y cuenta propia (especialmente) se pueden profundizar sus necesidades materiales (especialmente informales y formales en empleos de baja calificación) para otros puede significar superar dicha situación.

Finalmente, tales procesos no se llevan delante de manera aleatoria, sino que se desarrollan en aquellos espacios socioproductivos que poseen los actores sociales (entre ellos empresarios), organizaciones productivas, saberes acumulados, integración estratégica al mercado global y agregado de valor a sus productos, es decir el territorio.

