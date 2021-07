UNIVERSIDADES

La Ec. María José Medín nos cuenta sobre el Diploma «Finanzas para no financieros»

En qué consiste el diplomado?

Los diplomas semipresenciales surgen de la necesidad analizada en un think tank realizado en la UCU Campus Salto acerca de las necesidades de formación regional. Se propone «la creación de espacios semipresenciales adaptados a diferentes poblaciones: egresados, profesores, empresarios, empleados de organizaciones y público en general»

El lanzamiento de estos diplomas responde al compromiso de formación continua de nuestros alumni y profesionales de diferentes disciplinas de la región. Diseñamos este programa en formato de curso corto.

El diploma cuenta con 7 módulos de formación semipresencial o 100% virtual con una duración de 5 meses, lo que permite que las personas puedan cursarlo desde diferentes puntos del país.

¿Hacia qué público va dirigido?

Personas sin perfil financiero que deseen adquirir fundamentos, herramientas y prácticas de finanzas aplicadas a la gestión.

Directivos no financieros de empresas en diversas áreas tales como administración y recursos humanos, marketing, producción, entre otras.

Empresarios que deseen mejorar la gestión financiera de sus empresas.

Egresados universitarios de diversas carreras que deseen profundizar herramientas y técnicas en finanzas aplicadas a la gestión empresarial.

En estos tiempos de dificultades, ¿es importante entender el manejo de las finanzas, y de qué manera?

Se pretende que a través de conceptos simples y aplicados los participantes puedan diagnosticar la situación financiera de una empresa y generar información orientada a la toma de decisiones. Que obtengan un conocimiento básico de la coyuntura económica que afecta al Uruguay y el funcionamiento del mercado financiero internacional de manera que puedan interpretar el entorno macroeconómico y determinar el impacto a nivel empresarial, comprendiendo las principales interacciones entre las variables claves.

Se comprenderá la teoría financiera básica para facilitar la toma de decisiones. Identificará los elementos que conforman la información financiera, fundamentado en las herramientas de análisis financiero y así identificar oportunidades y debilidades, con el fin de diagnosticar y tomar las decisiones correctas. Adquirirán capacidades para resolver problemas financieros con habilidades técnico-operativas.

Obtendrán un conocimiento profundo sobre la interacción de las diversas decisiones empresariales en la gestión de tesorería, pudiendo aplicar en la actividad laboral las herramientas incorporadas con fluidez conceptos como flujo de fondos, excedente o faltante de liquidez, flujo de caja a riesgo, gestión contingente de tesorería, financial distress entre otros. El participante logrará diagnosticar y ejecutar un cronograma de hitos que permitan medir la gestión financiera y conocer las fuentes bancarias y no bancarias de financiamiento.

Obtendrán un conocimiento básico del funcionamiento del mercado de dinero y capitales: sus participantes, los principales tipos de contratos, las tendencias actuales, etc. También se espera que los alumnos comprendan los efectos que tienen sobre el mercado de cambios las expectativas de los participantes acerca del comportamiento macroeconómico local, regional o mundial.

En lo que respecta a finanzas y ciencia de datos se aprenderá a usar y manejar los datos de manera eficiente transformándolos en conocimiento. Este curso proporciona una introducción a la ciencia de datos, al uso de análisis estadísticos, al desarrollo de modelos exploratorios-predictivos y a la revisión de métodos basados en evidencia para informar las decisiones y acciones empresariales. Se ilustrará la aplicación de técnicas de business intelligence, big data, business analytics, data visualization y minería de datos seleccionadas para situaciones de toma de decisiones empresariales.

Desde y hasta cuándo se dictará?

Inicio 1/7/2021

Finalización: 20/11/2021

¿Cuál será la metodología?

La metodología adoptada por los docentes será de corte práctico, análisis de casos e instrumentación de herramientas prácticas para la gestión financiera.

Por más información:

admisionessalto@ucu.edu.uy o por wapp: 097354336

Sprays nasales con polisacáridos: ¿barrera física anti-coronavirus?

Por la Dra. Laura Lafón-Hughes

La pandemia de COVID-19 avanza. Hemos aprendido que las estrategias de mitigación y (ojalá) control de la misma requieren superposición de medidas farmacológicas y no farmacológicas, ya que ninguna medida es efectiva 100% para evitar por sí misma la propagación de la enfermedad ni de las muertes. Hemos experimentado también que la aparición de variantes virales altera la eficacia de las vacunas, y obliga a precipitarse a una carrera permanente entre las nuevas variantes y la generación de nuevas vacunas.



Se impone la búsqueda de medidas farmacológicas complementarias, cuya eficacia no esté tan comprometida por la permanente aparición de variantes virales. Nos referimos por ejemplo a agentes antivirales anti-coronavirus (como ser inhibidores específicos de proteasas virales, de las cuales 3CLPROes un blanco farmacológico teóricamente perfecto, porque está muy conservada en todos los coronavirus y además es muy diferente a las proteasas humanas). Algunas sustancias anti-coronavirus ya habían sido probadas en cultivos celulares y patentadas. Inversión y desarrollo mediante, esperamos que lleguen a la clínica.



En este contexto surge como una alternativa inespecífica, de bajo costo y que estaría ya disponible, la aplicación de un spray nasal como el NASITRAL, que contiene, en palabras simples, sal y un azúcar complejo; en palabras técnicas, cloruro de sodio (NaCl) y carragenina, respectivamente. Carragenina es un polisacárido extraído de algas rojas que, diluído en agua, genera un gel capaz de actuar como barrera física, impidiendo el contacto de diversas partículas (en particular granos de polen o virus) con epitelios (en particular, el epitelio nasofaríngeo que recubre la cavidad interna de la nariz y la garganta). De esta manera, si un virus entrara a las fosas nasales, no conseguiría interactuar con nuestras células e infectarnos. Este spray está en venta en nuestras farmacias, ya que es utilizado desde hace años por personas alérgicas o con sensibilidad a infecciones respiratorias. Tratamientos breves con sprays nasales con carragenina mejoran síntomas y disminuyen la carga viral nasofaríngea en adultos y niños con resfrío común.



La seguridad de este spray en adultos y niños, así como su eficacia para proteger de alergias estacionales y de otras infecciones virales respiratorias, ya había sido probada anteriormente al surgimiento de la pandemia. Por lo tanto, sólo faltaría probar su eficacia anti-SARS-CoV2.

El pasado 1 de junio, en el Dpto. de Ciencias Biológicas del CENUR Litoral Norte, UdelaR, tuvimos el honor de recibir en una conferencia por Zoom al Dr. Juan Manuel Figueroa, Jefe de la Sección Neumología Infantil del Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, e investigador del Centro de Investigaciones Respiratorias y del Sueño (CIRES), ICT Milstein-CONICET-Fundación P. Cassará. El Dr. Figueroa es responsable de un proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos (NCT04521322). Los resultados obtenidos tanto en ensayos de laboratorio (utilizando cultivos de células epiteliales Vero o de epitelio pulmonar CALU-3 infectadas con SARS-CoV-2; doi:10. 1371/journal. pone.0237480 y 10. 1101 / 2021. 04. 27. 441512), como en un ensayo clínico incluyendo a 400 personas no vacunadas (doi: 10. 1101/2021. 04. 13. 21255409), son promisorios tanto para prevenir la infección como para disminuir su avance. En este ensayo, el spray fue utilizado por los participantes (personal de salud, en un ensayo multicéntrico) durante 21 días.



En esta misma línea, el próximo 6 de julio recibiremos en conferencia por Zoom al Profesor Liam Grover de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, quien está trabajando en un spray nasal similar anti-COVID-19, con carragenina.

Si bien existen algunas dudas teóricas con respecto a cuánto tiempo puede ser aplicado el spray en diversos pacientes incluyendo hipertensos (por su contenido de sal), diabéticos (porque no hay seguridad que carragenina no pueda degradarse liberando azúcar), y la población general (ya que no se puede descartar que a largo plazo altere la flora bacteriana de la nasofaringe), se espera poder organizar un ensayo clínico multicéntrico regional para verificar si ésta es una alternativa válida para el combate a la pandemia y para responder estas dudas.