UNIVERSIDADES

Programa de Desarrollo Directivo, modalidad BLENDED

Este año estaremos realizando la segunda edición del Programa de Desarrollo Directivo, modalidad BLENDED (Semipresencial, 80% online, 20% presencial) dirigido a jefes/mandos medios de las organizaciones.

Las evaluaciones de los participantes fueron excelentes con un especial agradecimiento y valoración de los participantes del interior, tuvimos estudiantes de 6 diferentes departamentos. La modalidad del programa les permitió asistir a uno de los Programas Directivos más destacados de UCU Business School.

El PDD Blended es un programa elaborado para mandos medios y gerentes de empresas netamente práctico. Está diseñado para ejecutivos/as que se encuentren trabajando y deseen profesionalizar, alcanzar las metas propuestas y mejorar sus resultados en su área y dentro de la organización. Además de trabajar en áreas de habilidades personales (como trabajo en equipo, manejo de conflictos, liderar equipos, motivación, negociación, etc.) para mejorar la comunicación y lograr sinergias con el personal de la organización, tiene dos módulos centrales como Proyectos y Procesos en donde se elaboran trabajos reales de la empresa que trabajan con el monitoreo y asesoramiento de los docentes. Finalmente el PDD propone un módulo de visión integral de la organización donde se ven temas como Relaciones Laborales, Planificación Estratégica y Creación de Valor, Marketing, entre otros.

Metodología de trabajo semipresencial: 80% de las sesiones del PDD serán asincrónicas y a distancia y el 20% presenciales.

Asincrónicas y a distancia: estudiarás módulos/sesiones a tu ritmo, dentro de un período de tiempo predeterminado. Las sesiones serán foros, trabajos, videos, podcast, etc. No será necesaria la presencia del profesor al momento de tu estudio.

Sincrónicas y a distancia: estudiarás algunos módulos / sesiones en días y horarios predeterminados. Las sesiones requerirán que tanto el profesor como los participantes estén en línea al mismo momento.

20% de las sesiones del PDD Presenciales: se desarrollarán sesiones y/o talleres en instalaciones provistas por UCU BS con la presencia de profesores nacionales y/o internacionales.

Inicio: 22 de junio de 2021.

Finaliza: 16 de noviembre 2021.

Sesiones: martes de 15:00 a 17:30 hs.

Más información e inscripciones: https://ucubs.edu.uy/pdd-blended

Lic. Fabiana Cereceda: fabiana.cereceda@ucu.edu.uy

Tel. 24872717 – Int. 6765 .

Nuevo programa radial “En qué nos metimos” de divulgación científica

Por Radio on-line La Regional

Este año se celebran los 10 años de emisión de Radio La Regional, por tal motivo, desde el equipo de la Unidad de Comunicación de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, se propone producir dos nuevos programas para incorporar a la grilla radial. Uno de ellos es el programa “En qué nos metimos”, que tendrá por objetivo divulgar la generación de conocimiento, de la mano de actores/investigadores del Cenur Litoral Norte, de la Universidad de la República (UdelaR) y la ciudad de Salto; dando a conocer aquellas líneas de investigación y proyectos que se llevan a cabo en la región; promoviendo el diálogo y participación de la sociedad civil que de alguna manera se vincula con dicho conocimiento. El programa será de emisión semanal los días viernes, con una duración de una hora, de 11 a 12 hs. Se transmitirá online por www.unorte.edu.uy/radio, Facebook Live y Youtube. Se buscará una modalidad innovadora dentro de las propuestas de las entrevistas en investigaciones, en cuanto al formato y abordaje, utilizando un lenguaje cercano a la comunidad. Para ello se propone, para cada programa, contar con la voz de los o las actores/as universitarios generadores de conocimiento y también incluir la voz de personas de la sociedad involucradas directamente con los problemas de investigación. Así, personas de la sociedad civil podrán dar su perspectiva y participar del diálogo sobre cómo modificó o modificaría el abordaje y alcance de la investigación, a su vida cotidiana o comunidad. Para dar el puntapié inicial a la entrevista, a la hora de presentar el tema o problema de investigación, se incentiva a que los y las investigadores/as lo hagan de una forma creativa; ya será a través de una canción, el audio de un comercial, un poema, el sonido de un pájaro, un relato.

Comunicación interpersonal efectiva en el trabajo

Curso de Educación Permanente

CURSOS UEP 2021 1Desde la Unidad de Educación Permanente de la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte se invita a participar del curso Comunicación interpersonal efectiva en el trabajo – Nivel 1, el cual se realizará en formato virtual y estará a cargo de la Mag. Psi. Patricia Carrau.

Fechas y horarios: Martes 8, 15 y 22 de junio – 19 a 21.30 hs. Jueves 10 y 17 de junio – 19 a 21 hs.

Atención: Las clases se dictarán en formato virtual sincrónico, vía plataforma Zoom. El vínculo se enviará a los inscriptos al curso a través del correo electrónico, una vez que se cierre la inscripción.

Docente: Mag. Psi. Patricia Carrau

Consta de 4 módulos definidos:

1) aspectos generales de la comunicación

2) Barreras de la Comunicación

3) Comunicación verbal y no verbal

4)Herramientas para la mejora de la comunicación

Destinatarios: Público en general

Cupo: 30 personas

Matrícula: $ 800 (ochocientos pesos uruguayos)

Matrícula: $ 800 (ochocientos pesos uruguayos)

Becas: Se otorgarán becas totales a docentes de la Universidad de la República y a estudiantes avanzados de grado y de posgrado de carreras afines. Para ello deberán enviar correo justificando su calidad de estudiante de posgrado o avanzado de grado, o de docente a: ueppaysandu@gmail.com con el asunto Solicitud beca curso Comunicación Interpersonal efectiva en el trabajo

Inscripciones: www.cup.edu.uy/inscripciones

Aprobación del curso: se obtiene con el 80% de asistencia (en este año la asistencia se refiere a conectarse a las discusiones y actividades via zoom) y el pago de la matrícula. Los estudiantes de posgrado para poder creditizar el mismo deberán realizar una prueba final que consistirá en la discusión de un artículo científico según las consignas que se establecerán.

Impacto de «lojas» francas en las ciudades de Artigas y Bella Unión

La investigación aquí referida formó parte de un convenio entre la Junta Departamental de Artigas (JDA) y el departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte UdelaR, a partir del vínculo existente entre ambas instituciones. Representantes de la Junta del vecino departamento se comunicaron con el Dr Juan Romero, Director del Dto de Ciencias Sociales del Cenur LN con el planteamiento de una demanda concreta. A raíz de esa primera reunión comenzamos como equipo (el Dr. Juan Romero, el Dr. Mauricio Tubío y quien escribe) a pensar una estrategia de trabajo para dar respuesta a dicha demanda. Se realizaron un par de reuniones con integrantes de la Junta en las que se les presento la idea y se intercambiaron puntos de vista al respecto, llegando a un proyecto final que fue en base al que se trabajó.



El objetivo general del trabajo encomendado fue conocer el alcance de las medidas de «Lojas» Francas en el sector económico de Artigas y Bella Unión, y la diferencia de precios entre Quaraí/ciudad de Artigas y Barra do Cuareim/Bella Unión. En definitiva, contar con información relevante e insumos propios para la toma de decisiones estratégicas a nivel departamental y regional en materia del comercio de frontera. Cabe destacar que desde la JDA se destacó la importancia de contar con información fehaciente para la discusión sobre el proyecto de ley que posibilitaría políticas diferenciales (tarjeta de frontera), algo similar a lo que se viene haciendo con la nafta pero para otros productos de consumo básico, lo que mejoraría las ventas en el comercio local.

Cumplir con los objetivos implicó: El relevamiento de precios en algunas áreas de consumo (Materiales de construcción, Alimentación, Electrodomésticos) en las cuatro ciudades Artigas/Quaraí, Bella Unión/Barra do Cuareim, encuestas en las ciudades de Artigas y Bella Unión y entrevistas a informantes calificados del sector comercial de la ciudad de Bella Unión y de la de Artigas. A continuación se detallan a modo de resumen algunos de los principales hallazgos.

Para la mayoría de los hogares en las ciudades de Artigas y Bella Unión los principales puntos de compras son los almacenes de barrio y los comercios tanto de Quaraí como de Barra do Quaraí, es decir, que estos últimos forman parte del comportamiento comercial cotidiano.

La propuesta de «Lojas» Francas en el caso de la ciudad de Artigas al igual que en Bella Unión, 7 de cada 10 consultados no han escuchado del tema, quien ha escuchado del tema tiene una alta predisposición de compra en las «Lojas» Francas. 1527 hogares de la ciudad de Artigas (11% del total) realizarían compras de forma mensual por un promedio de USD 63. Como se observa los comportamientos de preferencias al momento de comprar entre los consumidores de las ciudades de Artigas y Bella Unión son similares, se diferencian en el volumen de gasto.

Para los consumidores de Artigas, alimentos y vestimenta agrupan las preferencias de compras en las «Lojas» Francas, los buenos precios de mercadería importada sería uno de los principales atractivos para este perfil de consumidores. La opinión mayoritaria es que la instalación de «Lojas» Francas en la ciudad de Quaraí afectará al comercio local, pero, por otro lado, la mayoría de quienes habitan la ciudad de Artigas consideran de importancia el emprendimiento de «Lojas» Francas en la vecina ciudad de Quaraí.

En el caso de Bella Unión, el factor precio sería el principal atractivo de los consumidores para comprar en «Lojas» Francas, y la aduana la principal desventaja. La mayoría opina que las «Lojas» Francas en Barra do Quaraí afectan al comercio local, pero la presencia de las mismas es evaluada como de importancia para la región.

Acerca de la propuesta de tarjeta de frontera, en la ciudad de Artigas 9 de cada 10 no saben sobre el tema, es decir, existe una clara situación de desinformación sobre tal propuesta. En el caso de Bella Unión un muy alto porcentaje no ha escuchado de la tarjeta de frontera para comprar en comercios uruguayos.

Situación similar en ambas ciudades, amplio desconocimiento sobre la propuesta.

En cuanto a la estructura del gasto en ambas ciudades se observa:

El gasto promedio de un hogar de la ciudad de Artigas es de $U 19302 destinado principalmente para alimentos y servicios públicos. El 51% de los hogares no llegan o apenas logran cubrir gastos promedio en alimentos y servicios públicos, mientras que el restante 49% los cubren y especialmente el 4% de los hogares de la ciudad de Artigas de manera muy holgada. 6 de cada 10 hogares (7931 aproximadamente) han realizado compras en la ciudad de Quaraí – Brasil el mes anterior, la compra mensual es la mayoritaria, el principal producto que se va a comprar a Quaraí son los alimentos. Un gasto por compra estimado de $U 3000.

Para la ciudad de Bella Unión, el gasto promedio destinado a servicios públicos y alimentos sería de $U 21439, 37% de los hogares no llegan a cubrir gastos promedio en alimentos y servicios públicos, mientras que el restante 63% los cubre y especialmente el 2% de los hogares de la ciudad de Bella Unión, de manera muy holgada. 6 de cada 10 hogares de Bella Unión han realizado compras el pasado mes en Barra do Quaraí, la mayoría realiza sus compras mensualmente, los alimentos son el principal producto comprado en Barra do Quaraí. La mayoría de los que van a comprar realizan un gasto por compra estimado de $U 3000.

Destacar que lo presentado es simplemente un resumen, de manera de poder contar la experiencia y que como investigadores de la UdelaR estamos abiertos al dialogo con los distintos actores sociales, para pensar en conjunto soluciones a las demandas que puedan surgir desde la comunidad.

*Las Lojas Francas, conocidos mundialmente como Duty Free, son establecimientos comerciales en puntos de frontera internacional, exonerados de determinados tributos.