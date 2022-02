La Universidad Católica da más de 200 becas por año, las cuales pueden ser del 100%, 80%, 50% o del 30% del valor total de la carrera. Cada una de ellas cuenta con una serie de requisitos de postulación, pudiéndose aspirar a más de una por medio de una misma prueba siempre que todos estos se cumplan. El concurso consiste en una única prueba que se lleva a cabo en todos los campus del país al mismo tiempo, y se puede realizar en cualquiera de ellos independientemente de dónde se espera cursar la carrera. En la página web de la Universidad Católica existe un sector sobre Admisiones de grado y becas https://carreras.ucu.edu.uy/, en donde se encuentra información detallada del concurso y se pueden ver pruebas de referencia.



Las instancias de prueba que hay son tres y cada postulante puede presentarse una única vez; las mismas se realizan en el mes de julio, diciembre o febrero. Las próximas fechas a realizarse el 10 de fe­brero de 2022 y las postulaciones hasta 6 de febrero 2022.

La prueba consiste de dos partes: una de razona miento lógico-matemático, y otra de comprensión lectora, ambas duran una hora y media y cuentan con un descanso entre ellas. Luego de rendir esa prueba los estudiantes pueden acceder a los dife­rentes descuentos de beca, hay 4 subgrupos: la Beca de Excelencia Académica, la Beca Dámaso Antonio Larrañaga, la Beca Conferencia Episcopal del UFU guay, y la Beca Buen Desempeño. Algunas de ellas cuentan con requisitos de nivel de ingresos como es Dámaso Antonio Larrañaga, mientras que otras como Conferencia Episcopal exige, más allá de los ingresos, un compromiso del estudiante con la Igle­sia Católica, en cuyo caso es el Obispo quien lo pre­senta; de igual forma, en todas las circunstancias se debe rendir la prueba para poder obtener uno de los descuentos, los demás requisitos refieren al proceso de inscripción.

En el momento en el que el estudiante gana una de las becas, la misma dura por toda la carrera, y se pueden conocer en la página de la Universidad Cató­lica todos los requisitos a cumplir para poder mantenerla. En Salto, a pesar de que el concurso se realiza a nivel nacional, existen becarios de todos los descuentos, incluyendo el 100%, es por esto que la UCU Campus Salto anima a todos los jóvenes in teresados a que se presenten al concurso. La beca tampoco te compromete a tener que inscribirte a la Universidad, se trata de un concurso abierto, por lo que la persona inscripta, de no ganar la beca que ne­cesitaba, no genera ningún compromiso con la Un+ versidad.