Unidades de Cuidados Paliativos del Centro Médico fueron reconocidas por la calidad asistencial brindada

Las Unidades de Cuidados Paliativos de Adultos y Pediátrica del Centro Médico de Salto, que fueron reconocidas por el Ministerio de Salud Pública por la calidad asistencial de su servicio, el pasado sábado

conmemoraron su día, reafirmando su compromiso de asistir a aquellos pacientes que transitan enfermedades en etapas avanzadas que requieran mejorar su calidad de vida. Con el objetivo de conocer más sobre su funcionamiento, entrevistamos a la Dra. Gabriela Alvarez, coordinadora de la Unidad de Paliativos de Adultos y a la Dra. María José Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Paliativos de Pediatría de la mutual.



La Unidad de Cuidados Paliativos de Adultos: casi 11 años de servicio

El equipo que lleva adelante la Unidad de Paliativos de Adultos está compuesto por la Dra. Gabriela Alvarez en su rol de coordinadora, más cuatro médicos operativos, dos licenciadas de enfermería, tres auxiliares de enfermería y una psicóloga, con el apoyo de asistentes sociales y de un psiquiatra.

Esta Unidad, que hoy atiende a cerca de 90 pacientes y que en diciembre cumplirá 11 años de vida, recibió con «mucha satisfacción» el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública. Sobre el mismo, la Dra. Alvarez señaló «para llegar a este reconocimiento, al igual que el equipo de Pediatría, pasamos por un proceso bastante arduo que exigía presentar una completa documentación, con datos sobre quienes integrábamos la Unidad, la formación que teníamos, la cantidad de horas de dedicación, la modalidad de trabajo del equipo, el número de pacientes que se ha asistido hasta el momento. También participamos en entrevistas con las autoridades del Programa de Salud Pública de Cuidados Paliativos, quienes hicieron interrogatorios muy exhaustivos y evaluaron detenidamente toda la documentación, por lo tanto para nosotros es realmente una satisfacción ser reconocidos por la calidad asistencial que brindamos, y es un verdadero estímulo para seguir trabajando con el mismo compromiso».

Al preguntarle sobre su forma de trabajo, Alvarez explicó «estamos dedicados a asistir a pacientes con enfermedades avanzadas, progresivas, que acortan la sobrevida de los pacientes, y que tienen como característica que en determinado momento van a llegar a una etapa terminal, obligando a un tratamiento interdisciplinario. Sin embargo se ha ido desterrando esta idea de asistencia de los Cuidados Paliativos a un enfermo terminal por la noción de paciente con enfermedades amenazantes de la vida, en etapas avanzadas. Nuestro trabajo no se limita a quien está transitando una etapa terminal».

Por otro lado al referirse a su modalidad de trabajo, dijo «nuestro abordaje al paciente implica un cambio de paradigma, ya que a los profesionales de la salud nos educan para curar, requiere un cambio de mentalidad, enfocarse en otra cosa y cuesta mucho ganarse un lugar dentro del propio sistema de salud». En esa línea, la Dra. Alvarez agregó: «Más que una especialidad médica, desarrollamos un modelo holístico de atención que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona. Porque cuando una persona transita por una situación como las que describimos antes obviamente es muy importante controlarle los síntomas físicos que pueda tener, pero también, requiere cuidar su vida afectiva, emocional, familiar, espiritual. El hecho de que una persona enfrente su propia mortalidad la hace transitar por muchas crisis. Y son situaciones que también afectan mucho a la propia familia, porque cambia totalmente la situación familiar cuando una persona tiene un diagnóstico de este tipo. Suele darse un cambio de roles. De ser los que cuidaban pasan a ser los que tienen que ser cuidados, algunos deben dejar de trabajar…Por eso es tan importante que nuestro trabajo se dé tanto con el paciente como con la familia, involucrándolos en el cuidado de quien transita la enfermedad».

Para finalizar su entrevista, Alvarez destacó el gran trabajo en equipo que exige esta Unidad. « Ninguna persona por muy preparada que esté puede hacer esto solo. Es fundamental el apoyo del equipo para cada uno de sus integrantes, en donde se da una relación muy horizontal, en donde si bien hay una responsabilidad que recae en el médico, se da una relación de mucha igualdad entre todos los que integran el equipo», concluyó.

Paliativos Pediátricos: un «Equipo de Soporte a la Calidad de Vida» del paciente

Al entrevistar a la coordinadora de la Unidad de Paliativos Pediátrica, la Dra. María José Rodríguez, nos aclara sobre la denominación de la misma «a raíz de los mitos que supone la palabra Paliativos, y dadas las características diferentes que tienen los Cuidados Paliativos Pediátricos hemos denominado a nuestra Policlínica «Equipo de Soporte de Calidad de Vida», porque ese es el objetivo principal de nuestra tarea». Este equipo de trabajo, compuesto por cuatro pediatras, dos psicólogas, una fonoaudióloga y una licenciada en enfermería, comenzó a funcionar en el año 2016, y se encuentra atendiendo a pacientes en los tres niveles de atención: domicilio, Policlínica e internación. El mismo, recibió la noticia de su reconocimiento «con mucho orgullo, nos hizo sentir que estamos haciendo las cosas en forma adecuada, además de consolidarnos como equipo y motivarnos a continuar trabajando en esta línea».

«Atendemos a pacientes con enfermedades complejas. La OMS define al Cuidado Paliativo del niño como el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño con una enfermedad que amenaza y/o limita su vida. Estos cuidados deben brindarse desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del pronóstico a corto plazo. Nuestros servicios no son exclusivamente para pacientes con enfermedades terminales, incluso muchos de nuestros pacientes reciben el alta», explicó la Dra. Rodríguez. Y agregó « no hay duda que en esos casos de enfermedades terminales el rol de los equipos de Cuidados Paliativos son fundamentales para acompañar, para sostener, pero también son necesarios en aquellas enfermedades complejas en donde el objetivo principal es brindar un abordaje integral, en donde no se tienen en cuenta solo los problemas orgánicos, sino también se asiste al paciente en el contexto de su familia tratando de incorporar o identificar todos los problemas existentes, que ayuden a mejorar la calidad de vida de ese niño y de su familia».

Por otro lado, Rodríguez destacó el apoyo que el equipo le brinda a la familia del niño a la hora de la toma de decisiones. «Ahí tenemos un rol importante, que es acompañar a la familia a tomar las decisiones, valorando siempre el beneficio y el riesgo que costará cada decisión, priorizando en todo momento la calidad de vida del paciente y de su familia», concluyó.