UNI 3 realiza su muestra anual y celebra el primer año de su sede propia

Mañana en la Sociedad Italiana

Mañana viernes 9, desde las 20 horas en la Sociedad Italiana (Artigas 651), UNI 3 realizará su actividad de cierre de cursos 2022, donde se expondrán trabajos realizados en los diferentes talleres, espectáculos artísticos y será, además, la ocasión de celebrar el primer año de inaugurada su sede propia (ubicada en Rivera y Las Piedras).

En diálogo con EL PUEBLO, la presidente de la institución, Esther María de Souza de Silva, explicó: “Es la finalización de todos los talleres. Son 22 talleres, de los cuales todos los que son manuales van a tener su exposición en el costado de la Sociedad Italiana, en un pasillo donde ya desde la mañana se van a instalar todos los stands, en tanto dentro del salón vamos a hacer toda la parte artística”

En cuanto a esa parte de espectáculos detalló:.”Va a comenzar con un saludo a través de algunas palabras mías como Presidente y se mencionará a los profesores, que nosotros le llamamos animadores socioculturales. Enseguida comenzará la parte artística. El taller A puro cuento hace toda una exposición sobre una literatura, donde cada participante hace una especie de representación, ese es el taller que orienta Cristina Testa.

Luego estará el taller de Yoga, que la profesora es Estela Dondo, y va a hacer una demostración con sus alumnas con los movimientos y posturas de Yoga. Luego, el taller de Tango, que lo orienta Luis Curbelo, en este caso intervienen sus cuatro alumnas, cada una con un tango diferente, es decir, él baila con cada una de sus alumnas de todo el año, para demostrar todo lo que se aprendió. Después vendrán las danzas, que la profesora es Susana González, ahí también se van a hacer cuatro danzas, muy interesantes porque son todas coreografías fruto de la creatividad de la profesora; por dar un ejemplo, se hace New York, pero la coreografía es de ella, las otras danzas son La danza de los Paraguas, la danza de Salto junto al río, que es una canción de la salteña Érika Büsch, y después la danza Loca mía, loco mío, que es muy divertida, donde cada una demuestra sus habilidades. Y cerrando el espectáculo artístico canta el coro, cinco o seis canciones con algunas pequeñas sorpresas que no las voy a contar para que no dejen de ser sorpresas (risas)… Una vez terminada la actuación del coro, como estamos cumpliendo el año de la nueva sede, que se inauguró el 10 de diciembre del año pasado, festejaremos con todo el público presente. Habrá un lunch, con jugo, y la torta por supuesto. Ahí bailaremos, cantaremos, festejando el primer año de que tenemos nuestra nueva casa”.

Cabe destacar que la actividad será con entrada totalmente libre y gratuita.