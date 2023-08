Una señal inesperada

En momentos en los que uno de los motores de nuestro departamento como es el sector turismo se ve tan golpeado por la falta de turistas, dado que los uruguayos deciden cruzar de a miles al vecino país por la diferencia cambiaria y no llegan de otros países por las mismas razones, una luz podría asomar en el horizonte.

La llegada de Edinson Cavani al fútbol argentino podría ser de mucha utilidad para tratar de que turistas argentinos se interesen en visitar el lugar donde nació el goleador.

Días atrás, desde la cuenta de Instagram oficial del Club Atlético Boca Juniors anunciaron el nuevo fichaje del club con una foto donde se ve una valija y una matera dentro de La Bombonera. La valija tiene pegada tres calcomanías, una de ellas es la bandera de Uruguay, otra con un sol y la tercera con la bandera de Salto.

La misma tiene al momento de escribir estas líneas casi 500 mil “me gusta”, y muchos de los que vieron esa foto seguro se preguntarán de donde es esa bandera. Visto como una acción de marketing, se podría decir que nos regalaron una PNT (Publicidad no tradicional).

Quizás el principal motivo a la hora de elegir un destino turístico sea el económico, pero muchos le dan también importancia a lo emocional. Teniendo esto en cuenta, y sabiendo que Boca Juniors es el cuadro con más simpatizantes en el vecino país, ¿no será una buena idea apuntar a ellos para promocionar nuestro destino turístico?

Seguramente los equipos que trabajan en promocionar nuestro departamento ya tienen sus estrategias de publicidad armadas, pero puede ser una oportunidad de girar el timón e ir a buscarlos a ellos, infraestructura hotelera tenemos para todos los bolsillos. Y personas con ganas de recibirlos, también.

Sea con cartelería en las inmediaciones del estadio, con notas de prensa en medios de Argentina o a través de las redes sociales; no aprovechar este momento en que todos los ojos apuntan al jugador para promocionar su lugar de origen sería una verdadera oportunidad desaprovechada.

Desde el departamento de Marketing de Boca Juniors nos tiraron un centro, el mismo que le tirarán sus nuevos compañeros a Edinson Cavani y seguramente transforme en gol, está en nosotros cabecearla.

Rodrigo Azambuja

Foto publicada en el instagram @bocajrsoficial