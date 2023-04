Una semana en la que muchas personas se acercan a la Iglesia

Padre Jorge Conti

Comienza la semana más importante para la Iglesia Católica, por eso recurrimos a la palabra del Padre Jorge Conti, quien hasta no hace mucho fue el párroco de la comunidad de la Santa Cruz. Actualmente se encuentra radicado en Buenos Aires cumpliendo otras funciones en la misma congregación.

¿Cómo vivir esta semana la más importante para la iglesia Católica?

Tenemos que vivirla, tratando de asociar lo que vivió Jesucristo, sobre todo en la pasión, muerte y resurrección a nuestra vida.



Si descubrimos que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en cierta forma también nosotros la pasamos. Padecemos, sufrimos, morimos y resucitamos.

Padecemos: dificultades, problemas, enfermedades, muertes.

Morimos: a tantas cosas. Cambio de épocas etarias: paso de una a otra, dejando morir una para dar paso a la otra. Pérdidas de seres queridos, que muchas veces nos llevan una parte de nuestro corazón. Pérdida de trabajo, que nos deja sin respuestas y con las manos vacías, etc.

Resucitamos: Pero, confiamos que Dios actúa. Por eso, aunque padecemos y morimos, siempre está presente la Esperanza. Saber que Dios camina con nosotros y nos asiste en aquello que no podemos conseguir por nuestra propia limitación humana.

¿Se valora mucho más la presencialidad después de haber atravesado una pandemia dónde no se podía concurrir a los templos parroquiales?

La experiencia de la presencialidad es única. En esta semana, dónde viviremos momentos litúrgicos muy fuertes, volver a sentir de cerca la presencia de los acontecimientos salvíficos, tiene otro lenguaje. Se hace carne en nosotros. Y se trata, como decía anteriormente, que se lo viva; no cómo una película, dónde somos meros espectadores, sino, hacerlo vida en mí. Por eso, vivir esta semana Santa, pudiendo participar de las celebraciones, sí, que es muy importante y súper significativo.

¿Cómo se prepara un sacerdote para esta Semana Santa?

Con un corazón abierto a la experiencia del amor y la misericordia de Dios. Que no sea sólo llevar adelante las celebraciones litúrgicas, sino, que también trate de hacerlo vida en sí mismo.

¿Concurren más personas a la iglesia en estos días?

Totalmente. Es una semana dónde muchos se acercan a la Iglesia: e incluso bautizados que sólo participan en la Iglesia, en estas celebraciones de esta semana. Es una semana diferente, en todo sentido. En nuestra tierra se vive con diferentes tintes: semana de turismo, semana criolla, semana de la cerveza, vuelta ciclista del Uruguay, vacaciones en las escuelas. Para nosotros los católicos, debe ser la Semana Santa, dónde se hace la experiencia del amor y la misericordia de Dios.

¿Cuál es el significado de la bendición de ramos?

En la celebración de la bendición de ramos que inicia la Semana Santa; es una celebración en dónde reconocemos a Jesucristo cómo Rey. Por eso, al entrar montado en un burrito a Jerusalén es alabado como Rey.

Entonces llevar el ramito bendecido a Casa; no es un amuleto. Es reconocer que Jesucristo reina en mi vida, en mi familia, en mi corazón. Por eso, le doy parte en mi vida y dejo que él vaya actuando a lo largo de todo el año en cada uno de los acontecimientos que me van sucediendo.

¿Cuál es la mejor manera para transitar la Semana Santa?

Como decía anteriormente; haciendo que lo vivido por Cristo en esta semana, sobre todo, en su pasión, muerte y resurrección; lo vayamos descubriendo que también nosotros lo vamos viviendo en la vida.

Que no sea una semana, dónde solo pensemos que lo vivido por Cristo sea solo un recuerdo lejano y que le corresponde solo a él. Debemos reconocer que el mal que existe en el mundo, habita en el corazón del hombre. Y que nadie es ajeno a ello, porque está en corazón del ser humano.

Ojalá que tomemos conciencia que todos somos gestores de una sociedad mejor; que todos podemos cambiar nuestros espacios y ambientes; que todos podemos ser constructores de familias dónde reine el amor. Y que cada bautizado tiene la misión de hacer que Jesucristo, sea haga presente en sus palabras y obras, en cada uno de los lugares dónde se mueve. Si obráramos así, tendríamos una sociedad y un mundo mejor.

Por último un mensaje del Padre Jorge Conti a toda la comunidad Calabrina;

”A los queridos religiosos Pobres Siervos: estos santos días que recuerdan la pasión y la muerte del divino Redentor, sean para nuestras almas religiosas días de gran amor por Dios y por las almas de firmes propósitos para la vida que Jesús nos concede” P. Juan Calabria. 1-4-1939.

Bendecido inicio de Semana Santa tengan queridos Hermanos, Hermanas y laicos de la Familia Calabriana.

Hoy estamos iniciando la Semana Santa. La semana, dónde con Cristo, viviremos los acontecimientos salvíficos más importantes ocurridos para nuestra salvación.

Cómo todos los años, la Iglesia nos invita a preparar el corazón para que hagamos la experiencia del amor y la misericordia que Dios tuvo con la humanidad. No hay otra acción humana más grande que el hombre haya realizado, que se le pueda igualar, como lo hecho por Jesucristo.

Pero también sabemos, que el Señor nos hace vivir experiencias muy cercanas de dolor y sufrimiento para que la asociemos a la cruz de Cristo y sea momentos de conversión y de salvación para cada uno de nosotros.

Vamos a rezar y pedirle al Señor por toda nuestra Obra y nuestra familia Calabriana. Que este camino que estamos iniciando juntos, sean un camino dónde hagamos la experiencia del amor y la misericordia de Dios Padre Providente. Y que todas las situaciones de dificultades, dolores y sufrimientos que vivamos, sean motivo para ofrecerlos al Señor para nuestra conversión y la de la Obra. Que María, Madre dolorosa, nos ayude a vivir junto a ella esta semana con una mirada de fe, esperanza y amor.

Buen inicio de Semana Santa

Padre Jorge Conti.