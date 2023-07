Una segunda oportunidad

Todos y con más razón los capitalinos festejan el hecho de que vinieron algunas lluvias y trajeron agua dulce que significan un alivio para la actual situación del déficit hídrico.

Pero no todo es dulce. Si seguimos teniendo la misma actitud frente a la naturaleza seguramente llegará el momento en que lo lamentaremos. Debemos aprender de la factura que nos ha pasado la naturaleza, sin agua no hay vida, ni animal, ni vegetal nos lo ha recordado.

El agua dulce no se debe malgastar, ni mucho menos derrochar, porque sin agua no hay vida de ninguna clase. En esta ocasión se tomó la bajante y casi extinción del agua superficial, como algo “natural”, que sucedió una vez pero no quiere decir que vuelva a repetirse.

Si esto sostenemos es que no hemos aprendido nada. Es más quienes confían en los acuíferos, ya sean superficiales o profundos, pueden estar seguros que no son inacabables, no son recursos infinitos, sino que dependen de lo que hagamos.

Somos parte de la naturaleza y como tal de lo que haga esa parte, de obviarla o suprimirla lo lamentaremos nosotros o las futuras generaciones.

Nos llama la atención la poca importancia que se le ha dado a la comprobación por parte de varias instituciones de científicos, de que se registró un sismo en el país y no es el primero de que se tengan sospechas, aunque no haya comprobación científica.

Que el planeta en el que vivimos esta en movimiento y responde a las mismas leyes que los demás planetas es una verdad innegable. La posibilidad de que se vuelva a repetir un sismo aún más fuerte no debería ser desoída, sobre todo porque siempre hemos creído y así se nos ha enseñado de que el Uruguay no está en una zona de grandes terremotos.

Pero esto es como siempre mirarlo en el corto plazo, nos preguntamos ¿Cómo y cuando llegó el basalto que abunda en el norte uruguayo? El basalto no es acaso lava volcánica petrificada ¿De donde salió la arena que existe en algunos puntos? Es que la tierra tiene miles de millones de años y la actual generación sólo es una de las últimas en llegar a ella.

Lejos de pensar que algún día se acabará, como seguramente sucederá. Deberíamos estar pensando en la forma de evitarlo, de protegernos y de evitar todo los que daña o perjudica su existencia.

Todo indica que la naturaleza nos da una segunda oportunidad, aprovechémosla. Llega la época de las lluvias y el frío, pero Europa y el hemisferio norte todo nos están adelantando lo que podemos esperar para el verano futuro: comencemos a disminuir el riesgo hoy.

A.R.D.