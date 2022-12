Una necesidad que requiere solución

Desde luego que hoy, cuando la ciencia y la tecnología médica a avanzado mucho, la recurrencia a los especialistas de la medicina es cada día más habitual y necesaria.

Sin embargo en Salto, como en todo el interior, se nota una gran falta de especialistas en medicina y a la prueba está de que cuando se requiere uno habitualmente hay que prepararse para una demora de cinco a seis meses.

Cierto es que cuando hablamos de la mutualista privada –única existente en Salto- también existe la posibilidad de recurrir cuando los casos son emergencias, a un sistema capaz de “conseguir” algún lugarcito antes.

El gobierno nacional lo sabe y el problema tiene muchísimos años sin que hubiera podido solucionarse, aunque nobleza obliga a saber que ha habido avances.

De acuerdo a lo que han sostenido siempre las autoridades nacionales, la cuestión radica en las mejores posibilidades que ofrece el medio capitalino, y no sólo económicas, frente al interior.

De allí que los nuevos especialistas prefieren radicarse en Montevideo o a lo sumo en el área capitalina, Canelones o Maldonado, antes que hacerlo en otros puntos del interior del país.

No quiera saber entonces que pasa cuando requiere de exámenes de un anestesista o de otro especialista, por el escaso número de éstos en nuestro medio.

La cuestión se agrava cuando se trata de Salud Pública, aún cuando en estos casos no existen mayores problemas económicos, ejercer una especialización en el Ministerio de Salud Pública requiere de una gran vocación y no sólo porque la disposición de los medios no es la misma, los recursos locativos y hasta la clientela (o los pacientes) no suelen tener el mismo “nivel” que en la mutualista privada.

Creemos que el único que puede resolver este tema es el Estado, porque no sólo incide la parte económica, sino que también hay otros aspectos que tienen su papel, en el tema.

Lo que está en juego es nada menos que la salud de la gente y cuando no la propia posibilidad de vivir o morir, porque tal como están las cosas habrá gente que no llega a la fecha estipulada.

Tenemos entendido que toda intervención quirúrgica, sobre todo luego de determinada edad, requiere en forma imprescindible la opinión del anestesista. Mientras no se cuente con más especialistas, la situación no tendrá variantes y como siempre los que la habrán de sufrir serán los que menos recursos tienen.

A.R.D.