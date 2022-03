Una mujer puede potenciar sus resultados aplicando herramientas de gestión del tiempo y metodologías de organización de empresas

Analía Da Cunha Barros Coach Organizacional y Ejecutivo

Cuéntanos ¿A qué te refieres con qué una mujer puede

aplicar herramientas que se usan en las empresas en su vida cotidiana?

Las mujeres que estamos comprometidas con nuestras actividades diarias con la familia, con los hijos, con el estudio, con el trabajo, el hogar, la sociedad, con una empresa, etc., Cumplimos en simultáneo muchos roles, ni hablar de quienes trabajan desde sus hogares. Antes íbamos a trabajar y cuando llegábamos a casa nos enteramos de temas familiares y ahora estamos trabajando y sí o sí estamos recibiendo información o temas o realidades de nuestra vida familiar con el uso de los teléfonos móviles, sumado a eso las tareas que hay que cumplir en el momento, provocan un desgaste mental que si no creas un sistema de organización y gestión de las tareas diarias y de los proyectos a futuros es muy probable que no puedas avanzar obtener los resultados necesarios qué esperan para su vida.

¿Y cómo surge un sistema de organización para las

mujeres?



Surge de una necesidad personal de no darme por vencida, de creer que las mujeres podemos estudiar, podemos ser madre, compañeras de hogar, podemos realizarnos, podemos trabajar en equipo y cumplir nuestros proyectos. Al realizar la formación de coaching organizacional ejecutivo descubrí que había muchas herramientas que podía aplicar en mí día a día siendo parte de una familia y de una empresa y además crear un proyecto personal. Siempre observe como en una empresa existe software tan detallados para para controlar tantos indicadores de avances, si vamos a nuestra vida tenemos tantos indicadores que controlar qué dependen directamente de nosotros mismos, aspectos de nuestra vida que podemos ir identificando y midiendo conforme va pasando el tiempo.

¿En qué consiste específicamente este sistema?

Primero una toma de conciencia de qué roles estás participando en tu vida una vez identificado conocer el grado de compromiso tienes con cada rol, luego reconocer qué valores guían tu vida y con qué proyecto necesitas definir metas para reconocer los grados de avance. Luego hay una etapa donde yo le llamó el Volcado de cerebro. Qué es en una instancia semanal donde anotas todo y cada una de las cositas que están en tu mente todo lo escribis todo en papel y tiene que ser en papel para la forma que lo he practicado ha sido clave escribir y alejarme de las pantallas en el momento que estoy volcando en un papel todas las cosas que tengo que hacer en la semana y que elijo hacer porque existen cosas que tenemos que hacer y cosas que elegimos y muchas veces nos ganan las que tenemos pero hay que hacerse tiempo para las que elegimos hay que tener un equilibrio entre esas dos.

Luego de esta etapa existe una metodología donde puedes clasificar Punto por punto A qué pertenece cada ítem que tienes en esa hoja lo que te permitirá tener un orden mental e identificar en qué momento del día te vas a ocupar de esa situación, yo insisto que tiene que ser en papel. Porque vas creando una bitácora donde logras ver El Avance y sus resultados de sus de tus proyectos. Esto no es solo crear una lista de pendientes es organizar un sistema donde puedas visualizar los avances y las tareas lo que hay que hacer lo que está en proceso y lo que se ha realizado para poder visualizar el proceso y sus resultados.



¿Cuál sería tu propuesta de servicio?

Brindar acompañamiento de coaching a mujeres que son líderes de empresas y líderes de hogares, para que diseñen un sistema personal de gestión de vida y logren un equilibrio en sus vidas, entre lo laboral y lo personal alcanzando resultados esperados y a tener nuevas motivaciones que las impulsen a querer ir por más.