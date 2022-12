¿Una lección máspara la colección?

Brasil y Croacia se verán las caras hoy viernes, desde las 12.00hs de Uruguay, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Ciudad de la Educación. Sin embargo, este no será el primer cruce mundialista entre estos equipos, y la verdeamarela es quien domina el historial con clara diferencia. Brasileños y croatas ya se enfrentaron en dos oportunidades por la Copa del Mundo. La primera vez fue en la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, donde Brasil, que además era el vigente campeón y defensor del título, se impuso 1-0 ante Croacia gracias al gol de Kaká.

El otro choque mundialista se dio ocho años más tarde, en la Copa del Mundo en la que los brasileños hicieron de locales. Brasil y Croacia se vieron las caras por el partido inaugural del Mundial, y también fue victoria verdeamarela, aunque en esta ocasión por 3-1, gracias al doblete de Neymar y el gol de Oscar. Marcelo, en contra, había anotado el 1-0 parcial para los croatas.Será el partido que arranque la serie de Cuartos de Finales. Uno de los dos sudamericanos para creer: el Brasil de Tité y el gol como bandera. Mientras Croacia, actual vicecampeón del Mundo, no será «trigo limpio». Desde la categoría excelsa de Modric, Croacia apuntala convicciones. Y no son pocas. Por lo demás, tratándose de Brasil, cabe preguntarse si no es posible un viernes de lección de fútbol, para que se engrose su siempre válida colección.