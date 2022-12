Una lágrima por Perú

El Perú es una de las naciones más ricas de Latinoamérica en metales y en otras riquezas naturales. Sin embargo tiene también uno de los pueblos más pobres o empobrecidos de América Latina.

Algo así como seis presidentes en cuatro años, incluido Alan García que se suicidó cuando fuera derrocado, habla a las claras del caos que sufre la nación andina, donde supo existir una de las civilizaciones más avanzadas de América, cuyos avances hasta el día de hoy sorprenden al mundo.

Perú, para nosotros, es una de las incógnitas mayores de esta América. No siempre sabemos dónde van a parar los beneficios de la explotación de sus recursos naturales.

El Perú, símbolo de riqueza de otros tiempos, en que supo ser de los países más ambicionados de América, hoy se debate en una nueva crisis. Es que el maestro rural que llegó al gobierno tras una serie de alianzas y que inicialmente no llegaba a reunir el 19 por ciento, acaba de fracasar rotundamente y varios de sus colaboradores más cercanos han huido de la Justicia.

Nos vemos en la obligación de decir que es muy fácil opinar a lo lejos, sin mayores conocimientos del tema, por lo que se ve en una primera instancia que puede estar muy alejado de la realidad.

Tenemos nuestra opinión, pero por el momento la reservamos, sólo nos atrevemos a decir que no es lo que se ve de afuera, precisamente. Perú tiene un ex gobernante de Derecha que nunca lo ocultó (Alberto Fujimori), preso pese a su edad (84 años).

Tiene en su haber el suicidio de Alan García, otro ex presidente, y cuatro ex presidentes más de los últimos años, que no han llegado a completar sus períodos de mandato.

El último en la lista ha sido el maestro rural Pedro Castillo. Su sucesora Dina Boluarte, ex vice presidenta de Castillo, es quien ha asumido el poder. Esperemos de ella dos cosas: que cumpla la promesa de entregar el poder en el 2026 cuando se registre un nuevo acto eleccionario y que logre terminar su mandato, cosas por cierto nada fáciles.

En nuestro caso hemos visto como con ligereza se toma partido por una u otra posición, en una nación de más de 33 millones de habitantes y un nivel de educación que deja mucho que desear.

Por nuestra parte estamos muy lejos de conocer la realidad peruana, pero estamos seguros que poco tiene que ver con la situación que nos “pintan” los medios de comunicación.

A.R.D.