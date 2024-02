Una intendencia que se precie de moderna no puede quedar por fuera de los cambios climatológicos

Salto 2025-2030 y el clima

El cambio climático y últimamente la ola de calor ha venido generando análisis, críticas en su pronóstico, alertas , opiniones de todo tipo, consejos prácticos y no quedan afuera las opiniones políticas al respecto de la gestión en esta área.

Es así que el Dr. Pablo Vela , referente en el departamento de la agrupación Tercera Vía del Partido Colorado que lleva como precandidato a la presidencia al Dr. Gustavo Zubía , refiere a algunas ideas y propuestas que su línea de trabajo entiende necesarias para aportar y minimizar algunos efectos de los cambios y fenómenos climáticos .

Vela comienza su análisis señalando que «hablar sobre lo poco en cantidad y calidad que ha crecido nuestro departamento en los últimos años es fácil pero no conduce a nada si no le sumamos propuestas.»

Luego apunta a la administración de la gestión Lima señalando que «hablar sobre la falta de gestión e incapacidad de nuestros gobernantes a nivel local no parece necesario por ser algo tan evidente pero no genera ningún beneficio si no sumamos ideas.»

«Ya hemos repasado, someramente, nuestras intenciones respecto al deporte, al turismo, que terminan repercutiendo en el desempleo o mejor dicho en el empleo que se puede generar para los salteños que están en búsqueda de ello» agrega Vela para continuar señalando que «ya hemos notificado que buscaremos sumar en lo referente a la seguridad, reflotando la reapertura de destacamentos policiales, planificación de la iluminación de toda la ciudad sin especulaciones políticas que es no llevar iluminación solo a los barrios donde se concentran mayor cantidad de votos.»

En materia climática

Ingresando al aspecto netamente del cambio climático Vela plantea algunas propuestas a la vez que vuelve a señalar la falta de gestión de esta intendencia en ese sentido.

«Claramente, una Intendencia que se precie de moderna y actualizada no puede quedar por fuera de los cambios que sufre el mundo en materia climatológica. El norte de nuestro país, por naturaleza, siempre ha vivido temperaturas altas pero en determinadas épocas, con temperaturas máximas.»

Hoy en día se ha extendido esa “temporada de temperaturas altas” y se han elevado esas “temperaturas altas”; dice Vela, «sensaciones térmicas muy superiores a las que solíamos estar acostumbrados que justamente por ello nos generan nuevos perjuicios, obligan a nuevos cuidados pero también en cuanto a lo gubernamental debería ser un llamado de atención ante la falta de ideas al respecto.»

Pablo Vela entiende que es un tema delicado, que merece la especial colaboración de especialistas en el tema pero que la punta pie inicial debe venir desde el gobierno futuro, «porque de quienes hoy nos gobiernan ya nada podemos esperar.»

Asegura que el tema debe ser parte del Salto 2025- 2030 porque la política medioambiental «no solo debe recaer en el gobierno nacional, hoy en día es un tema de todos los días, en nuestro caso para los salteños y así debe tratarse, un problema que amerita soluciones a corto plazo.»

Propuestas

Desde Tercera Vía se pretende elaborar un mapa de “puntos calientes” de la ciudad que ameriten la generación de pequeños o medianos “pulmones”, plantando plantas o árboles que indiquen los especialistas a consultar.

«Establecer allí también centros de hidratación, zonas de sombra artificial, zona de descansos, etc. Darle soluciones al que trabaja en la calle, al jubilado que debe movilizarse por diferentes motivos, estudiantes, etc. Pensar realmente en la gente no quedando solamente en un slogan.»

«Los beneficios de los árboles también parece innecesario enumerar o están a solo un click en internet.»

Por otra parte el dirigente agrega «no pensamos que proponemos algo innovador, lo que hace peor aún a las gestiones que están dirigiendo Salto en los últimos años, pero en definitiva no se ha pensado en la gente».

Pasando la crítica y responsabilidades al actual intendente de Salto sigue diciendo que «con dos o tres meses que nuestro intendente ausente no cobre sus viáticos para pasear por el país se podrían generar dos o tres “pulmones verdes” en barrios que hoy son solo cemento y están perjudicando la vida de niños, jóvenes y adultos.»

«¿Se imaginan si no se nos hubieran ido esos viáticos durante 60 meses el departamento que podríamos tener en materia eco ambiental?»

Para Tercera Vía, el trabajo para Salto requiere planificación, organización y capacidad. «Salto puede estar mucho mejor y en eso estamos trabajando junto a Marcelo Malaquina» termina señalando el dirigente colorado.