Una información recibida sobre la posible presencia deGonzalo Barboza en barrio La Amarilla encendió algunas alarmas

En la mañana de ayer, justo al día siguiente de la intensa búsqueda pie a tierra que realizaron autoridades y civiles voluntarios, comenzaron a circular comentarios que hacían referencia a que el joven Gonzalo Barboza Sisnández estaría “en una boca” (lugar de expendio de droga) de la zona del barrio La Amarilla.

EL PUEBLO inmediatamente se comunicó con la familia del joven desaparecido, así como con fuentes policiales a fin de confirmar lo antes mencionado.

Andrea Sisnandez, la mamá de Gonzalo, dijo que efectivamente habían llegado a ella esos comentarios y que se lamentaba que eso hubiera ocurrido recién ayer, cuando ella junto a otros familiares ya estaban nuevamente en pueblo Palomas, y no el día antes, cuando estaban todos aquí en la ciudad, participando de la búsqueda.

Incluso, Andrea puso a disposición de este diario la información que le llegó vía whatsapp y que textualmente es la siguiente:

“…el 13 a las 2 am más o menos por calle Rodó y Gaboto iba una persona caminando, cuando siente el ruido del auto mira para atrás y era de lentes, gorro, no recuerdo el color del canguro blanco y pantalón gris tipo un cargo o algo así. Y era igualito a él, aparte en la cara se notaba que tenía como dificultad… me fui a mi casa con la sensación que era él, no sé si hay cámaras por la cuadra que se pueda pedir para que miren. Es por la calle con dirección a escuela (de) La Amarilla pero lo vi ni bien pasás Rodó a Gaboto…te iba a decir, era alto, delgado y tenía como te dije la manera de ser con problema… cuando sintió el ruido del auto miró y ahí le vimos la cara y no sé por qué quedé con que sí era. Era blanco o gris lo de arriba, porque era claro y abajo un cargo o algo así gris oscuro, de gorro y lentes armazón negra. Y dice que a la vuelta cuando volvió su amigo, lo vio sentado…”.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por EL PUEBLO, dijeron que ese dato ya lo manejaban desde hace unos días y que la búsqueda por esos lugares que mencionan los mensajes por whatsapp ya se había realizado, sin resultados positivos. Pero además, se sostuvo con mucha firmeza por parte de las autoridades que “si estuviera en una boca ya se lo hubiera encontrado”, porque, entre otras cosas, para estar en esos ambientes tantos días se necesita disponer de dinero, expresaron.

De todas maneras, por el lado de los familiares de Gonzalo se encendió una nueva esperanza, ya que confían que puede estar en esas inmediaciones “quizás con miedo, quizás drogado y desorientado…”, dijo Andrea. En tanto por el lado de la Policía se aseguró que la mencionada zona (donde a las autoridades les consta que hay más de un lugar de expendio de drogas) será nuevamente revisada minuciosamente “para corroborar algunas cosas”.