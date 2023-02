  Una historiade nunca acabar

El caso Byron Castillo ha repercutido a nivel mundial tras ser alineado indebidamente por la ‘Tri’ en las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien Ecuador finalmente pudo participar en el Mundial, el equipo fue castigado con tres puntos en contra para el siguiente proceso clasificatorio.

No obstante, todo parece indicar que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hará todo lo posible por apelar este fallo. Según Francisco Egas, presidente de la FEF, la institución hará todo lo posible para evitar esta pena impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).»Desde lo legal, la resolución la entendemos carente de solidez, porque son dos argumentos totalmente contradictorios, en el punto uno y en el tres de la resolución», señaló. «Tenemos un caso muy fuerte, para lo que estamos trabajando con distintos bufetes de abogados, tanto en Suiza como en Corte europea, para defender a Ecuador de un fallo que lo considerados contradictorio y con escaso sustento legal». Cabe resaltar que Castillo finalmente no fue convocado por su selección para disputar la Copa del Mundo en noviembre del año pasado. Aunque Ecuador mostró un gran nivel en un grupo difícil, la escuadra finalmente no consiguió avanzar a octavos de final.