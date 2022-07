Una explosión en un edificio de Montevideo deja varios heridos graves

Una explosión en un edificio de Montevideo por causas que aún se desconocen dejó varios heridos, dos de ellos graves, informaron las autoridades.

Así lo confirmó este viernes el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, quien indicó que ambas personas se encuentran internadas, una con el 80 % de su cuerpo quemado y la otra con el 40 %. Según indicó durante una breve conferencia de prensa en el lugar, la explosión se ocasionó en el tercer piso y generó una onda expansiva que dañó algunos edificios de la zona y dejó hasta ahora un número indeterminado de heridos.

Las dos personas más afectadas, explicó, son un matrimonio que vivía en ese piso, ambos de unos 60 años de edad.

«La explosión fue generada en ese piso dados los indicios que existen a nivel estructural, también a nivel de la deflagración y de la carbonización que existen posterior al evento», dijo.

Explicó que aún no se sabe qué generó la explosión, ya que hay daños estructurales importantes que dificultan el ingreso a la planta.

De acuerdo con esto, agregó que en este momento hay riesgo de derrumbe en dos pisos del edificio, por lo que lo más importante será «asegurar el área».

«El trabajo va a ser muy lento en el sentido de poder trabajar, apuntalar la zona y poder extraer los escombros para posteriormente hacer la investigación correspondiente», apuntó Riaño. Pese a ello, remarcó que ya se hizo la confirmación con los administradores de los edificios afectados de que no hay personas ausentes ni desaparecidas que puedan estar bajo los escombros.

«Es una situación de catástrofe a la cual no estamos acostumbrados, pero para la que sí estamos bien preparados», dijo a la prensa Juan Antonio Rodríguez, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Destacó la «rápida respuesta» de todas las ambulancias que llegaron hasta el lugar, donde se atendió a varios heridos leves.

Por su parte Alejandro, uno de los habitantes del edificio, dijo a la prensa que desde el jueves allí se sentía «un olor raro» y contó que hubo «un estruendo impresionante».

Varias construcciones de la zona tienen sus vidrios rotos por la explosión que, según dijeron vecinos que pasaban por el lugar, se escuchó a varias cuadras a la redonda. (EFE).