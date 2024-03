Una exitosa semana de turismo termal enmarcada en importantes eventos artísticos y buen clima

En setiembre se retomaría el crecimiento del sector

Esta semana de turismo se presenta ideal para visitar nuestro departamento que presenta tantas bondades naturales , termales, culturales, históricas y artísticas.

Coinciden los operadores privados y público en que la presencia de turistas es importante y que va a aumentar desde el jueves próximo. Se suma que en esta ocasión la variada oferta artística atrae excursiones del país y la región como es el caso del Tannat Rock y la propuesta de la Posta del Daymán.

En general el visitante viene llegando de varios puntos del país, con un consumo medio pero con un aumento en los días de estadía. EL PUEBLO recabó la información de AHGA mediante su presidente Andrea Dos Santos y la Coordinación de Turismo de la Intendencia con Carlos Beasley

“Estamos con el clima que sin duda está acompañando muchísimo en esta semana de turismo y con buena ocupación que como siempre la primera mitad de la semana empezamos con unas reservas y una ocupación de un 65% más o menos pero al día de hoy ya sabemos , por haber sondeado las noches de alojamiento y demás , que se dio mucho esa venida a Salto de las personas que nos eligen de último momento digamos sin esa planificación previa , que creo que también tiene que ver con que todos estamos muy alertas al clima, a la temperatura debido a estas últimas tormentas que se han registrado” comentó a EL PUEBLO Andrea Dos Santos pta. de AHGA y gerente de Acuamanía.

Agregó que para la última parte de la semana , a partir del jueves ,viernes y sábado , concretamente se llegará con una ocupación bastante alta.

“ Tenemos lugar todavía en temas pero sí estamos con números bastante alentadores para esta semana de turismo”

También hay una mejoría en el tiempo de estadía , “estábamos teniendo ocupaciones de una noche y dos noches principalmente viernes , sábados y la gente ya se retiró el domingo , pero ahora están habiendo más noches de ocupación eso sí se está viendo mucho , que acompaña un poco como se está dando esta semana que desde el sábado que empezó a llegar la gente más o menos hasta el miércoles una primera tanda y ahí hay un poquito de recambio pero hay gente que sí que está toda la semana . La verdad que mejoró bastante en ese sentido .”

Consumo medio

“En relación al consumo que tienen los turistas que nos visitan , seguimos como en un término medio que bueno no hay como esa cosa de los grandes gastos como estábamos acostumbrados por lo general siempre con el público argentino , esa afluencia del público argentino al que estábamos acostumbrados antes de todo lo que fue este esta situación de la diferencia cambiaría .”

“Seguimos trabajando fuerte con el turismo interno ahí hay muchos de todos los departamentos visitándonos y después también se ve el público brasileño ya desde el comienzo de año y eso se mantiene “

Dos Santos destacó la gran variedad de actividades que se concentran esta semana en los parques termales con shows en vivo gratuitos, también en los centros gastronómicos “y viernes y sábados desde la asociación complementamos con lo que ya se hace en el parque municipal con actividades a la tarde con muchos premios y regalos para los turistas y para que también tengan una una verdadera fiesta como es lo que queremos que disfruten de la experiencia de venir al turismo termal”

Dengue

Sobre la información que ha trascendido a nivel nacional sobre los casos de dengue en el departamento y el posible impacto en la llegada de turistas, la pta. de AHGA afirmó que no tiene mayor afectación.

“La gente por determinada precaución está llamando y consultando porque bueno ya vimos que los medios nacionales creo que han sensacionalizado muchísimo más de lo que es real y nosotros que estamos acá y que convivimos todos los días sabemos que que no es tal . Sí creo que a nivel país tenemos que tener un cuidado y una responsabilidad que es muy personal y creo que desde al menos los que estamos en Daymán , los que somos los operadores privados estamos siempre controlando pero obviamente que se intensifica cuando es necesario. Siento en lo personal y desde la asociación que hay algo personal o algo así con Salto porque no es muy diferente Artigas o Paysandú , pero no hemos visto afectado el tema de la afluencia de público y suponemos que tampoco se va a dar”

Por otra parte Andrea Dos Santos adelantó a nuestro medio que se tienen expectativas muy altas para lo que serán semana de vacaciones de julio y sobre todo setiembre, mes en el que se piensa que se va a dar una vuelta de crecimiento para el sector.

Coincidentemente Carlos Beasley sostuvo que desde el punto de vista de entradas vendidas en Dayman y reservas en termas del Arapey en lo que refiere alojamientos propios de la intendencia “estamos con el inicio de una muy buena semana de turismo con casi un 100% en lo que refiere a ocupación de alojamientos de la intendencia y con el arribo permanente de gente al camping “

Dijo que es notorio el número muy interesante de gente circulando en la vuelta “así lo demostró el domingo durante todo el día lleno y la noche del domingo con los espectáculos que se hicieron con entrada libre y gratuita fuera de termas y todos los locales gastronómicos ocupados “

Coincide también en los comentarios de los operadores privados sobre el bajo nivel de gasto “Eso es una constante que viene de hace varios años y que se mantiene pero que estamos intentando revertir tratando de atraer también a otro tipo de turista de mayor nivel de gasto y que se quede más días “

Excursiones desde varios puntos por eventos

Sostuvo que la propuesta de actividades de todo tipo “ deportivas , lúdicas , culturales , artísticas hacen que haya mayor cantidad de días de permanencia y que llegue algún público diferente que viene específicamente a esas actividades”

Beasley hacía referencia a los espectáculos de fin de semana en la Posta del Daymán “ con una grilla bien interesante” , y el propio sábado en Parque Harriague con el Tannat Rock que “ viene con una preventa local baja y es natural porque la gente en general saca las entradas más sobre la fecha , pero con una organización de excursiones desde Montevideo , Paysandú , posiblemente de Concepción del Uruguay y que viene levantando gente también por el camino en otras localidades . Pero viene con un número interesante de excursiones que llegarían temprano para disfrutar de las termas y el evento en la noche “

Hay además una grilla de actividades artísticas en los barrios de la ciudad y el viernes un evento importante en Parque Solari.