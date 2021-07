Una deuda está pendiente

Después del Perú vs. Paraguay la tensión se centrará en el estadio Nilton Santos de Rio con el partido Brasil y Chile por un cupo a semifinales de la Copa América. Duelo de alta factura entre los dos últimos campeones del torneo más importante del continente a nivel de selecciones. Neymar tiene una tarea pendiente y es conquistar su primera Copa América con la ‘Canarinha’, ya que en 2019 no pudo asistir por una lesión. Dani Alves tomó el testigo en aquella edición para liderar a Brasil junto a Coutinho. El primer gran escollo será La Roja, que fue bicampeona de Copa América en 2015 y 2016. Terminaron cuartos en el Grupo A y ahora recuperaron al delantero Alexis Sánchez para competir en la instancia decisiva. No se espera su titularidad, pero el jugador del Inter de Milán podría servir como revulsivo. Brasil ganó tres duelos y solo empató el último contra Ecuador 1-1, por eso se espera que Tite ponga a su alineación de gala en esta instancia. Mientras que Chile solo pudo vencer 1-0 a Bolivia, y cosechar dos empates.

A LA CANCHA

Fecha: viernes 2 de julio. Estadio: Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro

BRASIL- Alisson; Emerson, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Everton Ribeiro, Casemiro , Fred; Richarlison, Gabriel Jesús y Neymar. DT: Tite.

CHILE- Claudio Brvo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz; César Pinares, Edu Vargas y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.