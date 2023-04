Una denuncia muy grave

La denuncia formulada por una militante del Partido Nacional en contra del senador nacionalista y líder de su bancada en el senado, Gustavo Penades, de abuso sexual es un hecho muy grave.

No con esto estamos juzgando, ni mucho menos condenando a ninguna parte. Sencillamente consideramos que la Justicia debe investigar hasta los tuétanos. Si se trata de una difamación, que quien la ha hecho la pague como corresponde. Si hay algo de cierto y se puede probar, entonces la Justicia debe adoptar las sanciones que correspondan.

No con esto pretendemos tomar parte en este asunto. Conocemos casos en que se ha difamado gratuitamente y luego la sospecha permanece porque nunca las aclaraciones y las decisiones de la Justicia tienen igual alcance que una difamación.

También conocemos casos que no porque no se ha llegado a probarlos ante la ley, quiere decir que no hayan sucedido y no sean verdad.

En estas columnas planteábamos recientemente que para nosotros al menos, una Justicia que sea justa, debe tratar a todos los uruguayos por igual, más allá de su jerarquía.

Este es el caso, más allá de lo que aquí suceda, de lo que se pueda probar, estos casos constituyen una verdadera prueba para la Justicia la que debe hacer ingentes esfuerzos para salir bien parada de ellas.

Nadie ignora que en estos casos es similar a aquellos de David y Goliat, porque involucra a uno de los actores políticos con más poder. Sólo esperamos que la Justicia trate a todos por igual y las posibilidades económicas no sean un obstáculo.

No han trascendido detalles de los hechos y nos parece perfecto, porque lo que aquí interesa es aclarar los hechos y no el deseo morboso de conocer y difundir el detalle de los mismos.

Entiéndase bien, no pretendemos con esto dar clase de moral ni mucho menos. No estamos fijando posición, ni condenando determinada opción sexual, sencillamente estamos pidiendo que se llegue al fondo de estos asuntos, por más tiempo que haya pasado, porque se está hablando de hechos que no caducan y por los tanto es importante aclararlos.

Nada tiene que ver en esto la opción sexual de uno o de varios de los involucrados, porque no es de lo que se está hablando.

Esperamos que esta vez la Justicia obre con todo el peso de la ley para el infractor, porque es lo más justo que puede hacer.

A.R.D.