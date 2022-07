Una cosa de locos….!

Alexander Medina: el DT salteño de la nueva proyección continental

El fútbol suele encenderse de polémicas. De interrogantes. Y de cuestiones que a veces resultan inconclusas, desde el momento que no siempre es posible unificar criterios. Por estos lares «naranjeros» no es la excepción, a partir de la nueva situación que genera ALEXANDER MEDINA en Vélez Sarsfield de Argentina



En octavos de finales jugando ante River Plate, la portería velezana invicta y el gol como local (1-0), para determinar el pasaje a los Cuartos de Finales de la Copa Libertadores de América. Con la Dirección Técnica del «Cacique», se plantea la resonancia del DT, surgiendo como respuesta: transformarse en el salteño de mayor proyección continental, ´aunque todavía no ganó nada importante»

Pero lo cierto es que en un medio notablemente competitivo como el argentino, Alexander «hizo roncha» con Talleres de Córdoba, ganándole a los cinco grandes del fútbol de AFA. Tras su paso por Internacional de Brasil, el retorno a Argentina y esta puesta a punto en Vélez, eliminando al River Plate de Marcelo Gallardo.

Es por eso que las nuevas generaciones del fútbol por estos lares, rinde culto a Medina, que en escaso tiempo de acción en el mando de Vélez, lo potencia a un área de aproximación a la conquista de la Copa Libertadores de América.

DESDE EL EVER AL «MAÑO»

No han sido tantos los Directores Técnicos salteños con proyección continental o mundial. Porque en este último caso, lo de Aníbal Ruiz, se metió en la historia, desde el momento que en el torneo de 2006 disputado en Alemania, el «Maño» fue el estratega de Paraguay.

Por lo demás, Ever Hugo Almeida supo de múltiples consagraciones con Olimpia, tanto como jugador primero como Director Técnico después, mientras que Sergio «Bocha» Santín integró el Cuerpo Técnico de la selección de Perú en el Campeonato Mundial de Rusia, año 2018. De lo que no hay dudas es que ahora el nombre de Alexander Medina, genera una visibilidad notoria y en término de escasas temporadas ejerciendo, el historial propio se va acrecentando: Nacional, Talleres, Inter y Vélez.

El mismo Vélez que eliminó al River de su amigo Gallardo. A la hora de prevalecer, los afectos en un plano secundario. Alexander va dejando la huella profunda.

Parece cosa de locos….. ¡Una locura ganadora caciquesca! Y lo es.