Una buena oportunidad

En política tanto como en la vida misma, la capacidad negociadora para hallar una salida “acordada” a los problemas o a los proyectos como en el caso que nos ocupa, debería de ser lo habitual. Lamentablemente no es así, sino lo que hemos visto invariablemente hasta hoy ya sea de parte de la oposición o del oficialismo, según el papel que se desempeñe, es lo contrario.

La cuestión es trancar o “poner palos en la rueda” como se dice actualmente, para que el o los impulsores de determinada iniciativa no se “luzca” con el resultado obtenido.

La democracia uruguaya tiene en estos momentos una inmejorable oportunidad para demostrar que las necesidades del pueblo, piense como piense y vote a quien vote, son la prioridad absoluta.

La cuestión es que la Intendencia de Montevideo, ha gestionado un préstamo de 70 millones de dólares para utilizar fundamentalmente en la extensión del saneamiento capitalino.

El tema radica en que la aprobación de dicho préstamo requiere una mayoría especial (21 votos) porque excede el límite de un gobierno municipal, que el Frente Amplio que gobierna en Montevideo, de por si solo no reúne (18 ediles).

Necesariamente entonces apunta ganarse la voluntad de por lo menos tres ediles opositores.

El Partido Nacional ya definió que no acompañará este proyecto, salvo que se lo modifique, llegando a zona de actualmente no están contempladas. Además porque hace casi un año que el oficialismo habría iniciado las gestiones para este préstamo y recién ahora se ausculta su opinión.

Por su parte el Partido Colorado también adoptará una posición similar, vale decir que no apoyará el actual proyecto, salvo que éste sea modificado.

Con mucha cautela debemos expresar que lamentablemente las necesidades del pueblo, de contar con un servicio esencial como el del saneamiento parece estar muy lejos de lo que se discute.

Nos queda la enorme duda de que lo que se busca y realmente interesa a todos los sectores es la forma de sacar provecho político a esa actividad. Nadie parece notar que lo que ha pasado y pasa en el gobierno nacional es reflejo de la misma situación.

Para todos aquellos asuntos que se requiere “mayorías especiales” es muy difícil conseguirlas.

Que nadie se sienta aludido, pero mientras continuemos en estas actitudes, la democracia sólo será una fantochada, porque la realidad así lo indica y los intereses personales o grupales también.

A.R.D.