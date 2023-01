«¿Un título de entrenador, les iba a cambiar algo?»

«Tener el curso de entrenador no te hace un mejor técnico. No tenerlo, no te hace un mal entrenador. Hay conocimientos que ganas con el curso y te ayudan mucho, pero hay muchísimas cosas que las ganas en la cancha, en el mostrador de la cantina del club, en el vestuario. Si tienes las dos cosas seguro que vas a estar más nutrido. Pero además, hay cosas que uno las trae, que por más que estudies si no tienes ese don no las vas a saber aplicar. Porque para aplicarlas también tienes que medir el contexto a dónde vas a dirigir, qué tipos de jugadores vas a trabajar».

El caso de PABLO MARTÍN BARRETO es un caso especial. Porque es Director Técnico, porque es el coordinador del fútbol juvenil en Ferro Carril y porque además es relator de fútbol en las emisiones de C.W.145 Radio Arapey y Tenfield. Por lo tanto, se potencia la validez de su encuadre analítico.

Un plano conceptual para sumar, pero también con lo que implica el valor de la práctica.

Por eso, al rescate de Martín.

Hay que seguir el guión argumental que sustenta.

«El fútbol es muy dinámico, cambia todo muy rápido, hoy nos enseñan algo y mañana ya puede ser diferente. Está en uno, querer seguir evolucionando y si no lo haces, te quedas por el camino. Tu debes tener tu impronta, tu idea, tu modelo de juego, y hay cosas del curso que no encajan en lo tuyo. ¿Tu experimentas cosas que te dan resultados y porque en el curso te dicen lo contrario, lo vas a dejar de hacer?.

Las exigencias que van a comenzar a regir a mí me hacen preguntar muchas cosas. Por ejemplo que van a hacer el 70 por ciento de los equipos del fútbol salteño que no tienen entrenadores con cursos. Traer un entrenador titulado aumenta el costo. Si los aumenta. ¿Se va a ganar en mejorar las ideas de juegos, propuestas en cancha, trabajo de equipo o que el club sea campeón? No. Porque aquí en Salto hay equipos que fueron campeones sin entrenadores titulados. ¿A Ramón Rivas un título de entrenador le iba cambiar en algo?. ¿A Richard Albernaz campeón Salteño con Gladiador el título le iba cambiar algo? ¿A Rubén «Padilla» González, el título cuánto le podía cambiar?

Podría ayudarlos en algunas cosas a mejorar, pero su impronta, no. Debemos pensar que en el fútbol amateur muchos entrenadores apoyan y ayudan muchísimo para que sus clubes puedan participar. Si la exigencia viene para mejorar el fútbol salteño en este caso y no con el fin de que algunos puedan dirigir y que se pierdan los «Padilla» González, los Piegas, los Marcelos Pintos, los Albernaz, entonces….bienvenido».