«Un sola vez volví al lugar donde nací»

“Yo quería jugar para Uruguay pero lamentablemente nunca me conocieron, ni supieron que existió un marcador central que jugó en Boca Juniors, que durante diez años se mantuvo en el fútbol mexicano, que nació futbolísticamente en Montevideo Wanderers y que jugó en el Ascenso argentino. Desde que me fui a los 14 años, una sola vez volví al lugar donde nací. Yo me siento un argentino más”, remarca Richard Tavares, aquel ex defensor uruguayo que se destacó en el fútbol local.

El hombre de 59 abriles nació en Salto, cuna de grandes futbolistas. Comenzó su carrera en el país en All Boys en 1983. Luego, pasó por Racing de Córdoba, Chaco For Ever, Sportivo Italiano, Boca Juniors, Quilmes y recaló en México desde 1989 hasta 1999 siendo parte de Monterrey, Puebla, Tamauripa y Veracruz.