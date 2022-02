Un rematazo, el que logró Lote 21 en su primera actividad del año en su edición 171 de este martes, con ventas prácticamente totales

Federico Rodríguez, agradeció la participación de clientes vendedores y compradores, además, destacó la gran agilidad y dispersión de las ventas en un mercado muy demandado, acompañando por la firmeza y la tónica del ganado gordo sumado a la recuperación de las pasturas como resultado de las lluvias.

Rodríguez destacó también la participación de un 75% de Piques 21 previo a las ventas lo que generó buen dinamismo en la comercialización de los lotes. En cuanto a los números, todas las categorías cerraron con correcciones de valores al alza en referencia al resultado del remate anterior.

Finalmente, Federico Rodríguez invitó a participar de las próximas ventas de Lote 21 previstas para el próximo miércoles 9 de marzo con cierre de inscripciones para el 23 del corriente mes.

Valores promedio

Ovejas de cría U$S 77; Terneros + 140 kg. U$S 2,45; terneros generales U$S 2,45; novillos 1 a 2 años U$S 2,43; novillos de 2 a 3 años U$S 2,32; novillos + de 3 años U$S 2,34; novillos 1 a 2 Holando U$S 1,88; vacas invernada U$S 1,94; terneras U$S 2,47; terneros/as U$S 2,38; vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,34; vaquillonas sin servicio U$S 2,05; vaquillonas preñadas U$S 767,67; vacas preñadas U$S 811, vientres entorados U$S 1,79 y piezas de cría U$S 461,50.