Un poema y dos relatos en el marco del Día del Niño

Tres textos vinculados a la infancia ofrece hoy esta página. El motivo, evidentemente, es estar en el marco del Día del Niño, celebrado ayer. Los autores, como suelen ser los de este espacio los lunes, son salteños y contemporáneos:

El humo que volvió

(del libro “Pueblo Mágico”, de Martha Cano)

Una vez justo, justo, encima de Pueblo Mágico había un humo.

Estaba allí, flotando, liviano y oscuro, encima de las casas dormidas.

No se iba, no venía, flotaba y soñaba, como la gente que dormía esa esa noche en sus quietas casa de ventanas abiertas.

En eso despertó lentamente el sol y sus rayos dorados hicieron brillar al humo que se volvió tornasolado y lleno de globitos como la cáscara de una bergamota.

Es que este humo estaba totalmente formado por manzanas azucaradas y caramelos de dulce de leche envueltos en papel celofán dorado.

Al verse tan radiante al humo se le ocurrieron ideas atrevidas.

-¿Por qué me voy? ¿Me tengo que ir? ¿Me quiero ir?

Enseguida se contestó a sí mismo que no, que quería quedarse, que había muchas cosas que quería saber y que si se iba jamás se enteraría de nada. Así que se arqueó, se estiró y quedó con forma de gancho, de anzuelo, pero al revés, como un inmenso signo de interrogación, flotando pensativo encima de pueblo Mágico.

Y como tenía alma de manzana y había sido árbol, y lluvia, y sol, y tierra, comenzó a preguntarse:

-¿Dónde estarán ahora las hojas y las manzanas caídas? ¿Qué gusto tendrá el agua del arroyo que pasaba por la quina? ¿Habrá llegado al mar? ¿Habrán vuelto las mariposas que en otoño me entretenían con sus danzas y hacían cosquillitas con sus alas? ¿O habrán muerto ya y sus restos serán un polvito inquieto dispuesto a volar al menor soplo?

Y como también tenía alma de caramelo y había sido leche, y vaca, y pasto, se preguntaba el humo curioso-¿Estará muy grande el ternero de la vaca Margarita? ¿Lo habrán separado ya de su madre? Rueda que te rueda, rodando, ¿adónde habrá llegado los quesos hermanos míos, duros y blandos?

Y entonces, aquel humo que tenía tantas preguntas en el motor, decidió volver.

Se partió en muchos humos más pequeños que, rápido, rápido, con toda decisión, se formaron en el cielo todos en fila y, tomando puntería, se zambulleron en las chimeneas de Pueblo Mágico.

Los niños, que se estaban levantando para ir a la escuela, aquel día desayunaron con manzanas azucaradas y caramelos de dulce de leche.

Y cuando llegaron a la escuela le hicieron tantas pero tantas preguntas a la maestra que ella no pudo contestarlas a todas.

Es que era una maestra modesta y en vez de decir mentiras prefería decir: -No sé.

Y como también era una maestra buena, que no quería que sus alumnos se quedaran con las ganas, cuando no sabía responder decía: -Busquen en los libros.

Y así fue como, por haber comido las manzanas azucaradas y los caramelos de dulce de leche del humo que volvió, los niños se hicieron pregunta-cosa, buscalibros y lectores y nunca, nunca más, estuvieron aburridos.

PATERNIDAD CONSCIENTE

( de Sonia Susana Martínez Camino -Agosto, 2023, especial para esta página-)

Mujeres y hombres que vidas despiertan

por simple deseo, sin tomar conciencia

que son responsables de ese nuevo aliento

que han generado sus propias falencias.

Despierten a tiempo, enmienden el hecho

de esa personita que espera presencia.

Se la trajo al mundo sin pedir su anuencia,

no es justo que sufra por vuestras ausencias.

Protección y afecto el vástago espera

al abrir los ojos la imagen llega

debe ser atenta, los brazos ternura

al sentir el pecho de la piel que augura.

Esa es su demanda a tiempo completo

necesita besos, imagen, momentos.

que tenga de infancia, felices recuerdos

para que su vida tenga fundamento.

CARPE DIEM

(de Jorge Pignataro)

Doblaron de Bilbao a Brasil charlando animadamente y el tema, parece, era solo uno. Y solo una la forma: ella preguntaba y él contestaba. Ella caminaba tomando mate, él con un bollo en una mano, una cajita de jugo en la otra y los bolsillos de la túnica llenos de caramelos. El hombre que esperaba el ómnibus por Brasil, me dijo que alcanzó a escuchar solo algunas preguntas y algunas respuestas, mientras pasaban frente a él. Después los perdió como dos manchas que se perdían en la vereda. Lo que escuchó se le grabó para siempre. Le pareció una madre enojada, y un niño distraído y feliz.

-¿En serio te gastaste los 100 pesos?

-Sí

-¿Sabés qué día es hoy?

-Sí, martes 28 de setiembre, sé porque es el cumpleaños de Peñarol.

-Te faltan tres días todavía, ¿sabés?

-Sí, hasta el viernes.

-¿Y qué vas a hacer?

-Hoy voy a festejar el cumpleaños de Peñarol.

-¿Qué vas a hacer con las meriendas?…eso te digo…la plata tenía que durarte toda la semana.

-No importa.

-¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te portaste?

-Bien.

-¿Aprendiste algo nuevo?

Mucho.

-¿La maestra te corrigió el deber?

-Sí, y estaba bien, me dijo que eso mismo era Carpe Diem, vivir ahora, disfrutar el momento.