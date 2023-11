Un  partido para sábado o todos al domingo: el suspenso abierto

-El primer partido final entre Salto y Maldonado pudo jugarse, pero ya en el sábado la resolución se había consumado respecto a la triple jornada en el Dickinson pactada para la víspera y por los juegos desquite en los play off. Una manera de determinar quienes avanzarán a la liguilla, tras aquella primera casilla conquistada por Ferro Carril.

Atento al partido de Salto y Maldonado en el sábado por la primera final de Sub 15, se había conformado la triple jornada en el Parque Dickinson para el domingo. Pero la lluvia volvió a ejercer dominio y en tiempo y forma se decidió suspender. O postergar.

Esta noche en el Consejo Superior se analizarán las dos opciones sobre la mesa: o retornar a la programación original de la primera fecha, un partido el sábado y dos el domingo o caso contrario, inmodificable la alternativa de afrontar los tres partidos en el domingo.

CONJUNTANDO LAS PARTES

Esta última posibilidad no fue descartada, «porque se ve con buenos ojos, ya con miras a la liguilla». Jugando tres partidos en un mismo día, «es como ver que pasa en relación a la respuesta de la gente». Sucede que el día sábado no siempre favorece la asistencia. Al fin de cuentas todo es parte de la relatividad desde el aficionado y si para ese día se plantea alguna competencia lateral o no.

Lo de esta noche en el Consejo Superior será esclarecedor, aunque desde ya la toma de posición parece conjuntar las partes: los tres partidos para el fin de semana y no jugar entre semana, como desde alguna especulación se manejó.