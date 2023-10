“Un partido como el Frente Amplio que hace cualquier cosa con tal de estar en contra, no recibirá apoyo popular”

Botana: “Los niños van a las escuelas, la policía no salió a matar a nadie, no hubo desalojo express, no se terminaron las jubilaciones ni el candombe”

El Senador nacionalista y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana estuvo recientemente en Salto, por lo que visitó la redacción de EL PUEBLO para conversar sobre políticas de frontera, los debe y haber del gobierno del Partido Nacional y su visión de lo ocurrido en Salto Grande.

– ¿Cómo se logra pelear en defensa de la descentralización y no morir en el intento contra el centralismo?

– ¡Qué duro! ¡Qué planteo! Creo que tenemos que fortalecer políticamente las opciones del interior, tenemos que condicionar los apoyos a la dirigencias nacionales a que pongan en la agenda política cotidiana los temas de la vida del interior. Esta situación que está viviendo el litoral, especialmente Salto con el desempleo, con el riesgo de cierre de más negocios, con la caída en el nivel de actividad, con esa incertidumbre que vivió la gente, ese es un tema que tiene que estar en la agenda del país entero, y uno ve que no solo no está en la agenda de resolución concreta de temas de un gobierno, que vaya que ha concretado reformas, porque si hay un gobierno que ha concretado reformas importantes es éste, nunca vimos un gobierno concretar tanta cosa como éste, y sin embargo, en este tema de la frontera hay un quietismo y un debe durísimo. Por lo cual, creo que lo único que hay que hacer es condicionar apoyaturas políticas, porque además es un tema cultural de Montevideo.

Anoche estuvo presente el presidente de una cámara empresarial, que nos consta que es un hombre preocupado, que es muy buena gente, que es una persona absolutamente bien intencionada, y no propone ninguna solución y rechaza las que hay para el litoral para superar esta situación. La propuesta que hace es esperar a que Argentina se arregle, y eso sabemos que va a demorar, por lo que es tiempo de que en todos los departamentos del interior hagamos valer nuestros apoyos a que los representantes pongan en su libreta de propuestas nuestros temas.

– Como hombre de frontera parece que vio venir esto que está pasando con Argentina y se adelantó a proponer medidas para esta región, algo de lo que su gobierno no ha tomado nota.

– Todo es culpa de ese entorno montevideano. Los montevideanos tienen temor a las fronteras, los ministerios de Economía de todos los tiempos le tienen temor a las distorsiones, como si no estuviéramos viviendo la peor de las distorsiones, y tienen miedo de meterse a solucionar estos asuntos cuando en realidad se trata de uruguayos con los mismos derechos que los uruguayos de allá.

– ¿El gobierno tiene margen de maniobra para tomar medidas paliativas más efectivas de las que ha tomado hasta este momento para esta frontera?

– Creo que el proyecto que presentamos es bueno, obviamente estoy abierto a otros caminos de soluciones, pero tienen que ser soluciones que ataquen la diferencia de precios, si no vamos al centro del problema que es la diferencia de precios no vamos a tener ninguna solución inteligente y efectiva. La diferencia de precios no puede superar entre un 12 a 15%, más de eso ya hace que todo el mundo empiece a viajar masivamente de nuevo, y no solo es mercadería, también son servicios, es combustible. De verdad que hay que actuar, si seguimos esperando tenemos demasiado tiempo para esperar. La economía argentina tiene que terminar con los tipos de cambio múltiple, para eso tiene que haber una elección y tienen que ganar propuestas que así lo ameriten, tienen que terminar con una serie de regulaciones importantes y tienen que terminar con un tema que no creo que ninguno vaya a terminar que es el subsidio de las tarifas públicas. Por lo menos en determinada magnitud mínima va a seguir existiendo, por lo cual, no es mañana la solución de Argentina, entonces no se puede seguir esperando, no podemos condenar a una porción tan importante del Uruguay a una espera infinita, tenemos que cambiar esto de apuro.

En la frontera con Brasil, tenemos menor desempleo, pero si miramos la tasa de actividad, ésta es mucho más chica, quiere decir que ya se fue la gente que quería trabajar. Nosotros somos la foto del futuro de ustedes, por lo que hay que actuar. Hay que reclamar acciones concretas.

– ¿Qué fue lo que más le sorprendió de Salto Grande?

– Una gestión que en realidad no era compatible con la situación social que se vive. No hubo falta a la legalidad, hubo una falta de sobriedad. Se debió en ese sentido político haber actuado con una gestión diferente, pero no es tampoco para medrar políticamente. La situación del departamento es sumamente difícil en general, por lo cual, hay que contribuir a las soluciones. Para mí este episodio en lo político ya está terminado, la renuncia de un presidente es un hecho impactante, no es menor, por lo que es un hecho con el que no hay que seguir, a no ser que uno lo que quiera es aprovechar y actuar con oportunismo político. No corresponde seguir con estos temas de las interpelaciones para decir lo que ya se dijo, eso ya es chusmear, y eso es lo que no debe suceder. Lo que sí tenemos que estudiar es, primero, el estatuto jurídico de Salto Grande y de otras comisiones para ver con seriedad si esto es lo mejor, si es bueno que existan organismos dentro del país o espacios del territorio en los que no rija la jurisdicción del Derecho de Uruguay. Eso es lo que tenemos que estudiar con seriedad, con mesura y cuando haya un gobierno en Argentina que se le pueda hacer planteos en serio, trasladar esas inquietudes que tenemos. Lo demás es sencillamente aprovecharse con fines electorales, cosas que no deben ser para eso, es por eso que para mí desde el punto de vista político se trata de un episodio terminado, y desde el punto de vista legal hay que analizar la situación.

Lo otro es un énfasis que he escuchado a Pancho Blardoni y también al presidente de la Departamental Alejandro Secco, que han insistido en que los recursos de Salto Grande queden en Salto y en la región, y eso me parece que si bien tienen que tener otro tipo de destino porque tienen que apuntar a la incorporación tecnológica, a mejoras sustantivas desde el punto de vista de las viviendas sociales o tienen que ir a la generación de empleo, esos recursos tienen que quedar acá porque acá se generan, de acá son las aguas que generan estos recursos.

– El otro tema que se ha puesto sobre la mesa tiene que ver con el clientelismo político, donde la oposición ha incorporado a las 15 intendencias blancas y a la única colorada.

– Los designados en las intendencias de Montevideo y de Canelones no pertenecen a esas colectividades políticas, y ni qué hablar de la intendencia de este departamento. Eso del clientelismo político en las intendencias, especialmente en las intendencias del Partido Nacional, no sé en la del Partido Colorado de Rivera, pero en las del Partido Nacional es bastante menor que en estas otras del Frente Amplio. Lo que tengo también claro es que hay un mal modo de registrar algunos contratos por parte de Servicio Civil que en ese sentido, uno no entiende que se continúe con prácticas de registro que están absolutamente alejadas del apego a la verdad que tienen que tener. A mí me tocó reponer a 200 funcionarios porque los habían corrido mal e iban a hacer los reclamos correspondientes, los repuse y se me los anotó como que eran cargos de confianza, una barbaridad. Entonces, ese tipo de registración errónea que he visto que sigue, son los que dan lugar a los que no saben nada, no conocen la realidad y solo miran las estadísticas y no las corroboran, de decir este tipo de afirmaciones que no se corresponden con los hechos.

– Estamos en las postrimerías de lo que se avecina como un nuevo año electoral, ¿por qué el país necesita 5 años más de gobierno del Partido Nacional?

– No me gustaría hablar de cuestiones electorales en estas circunstancias que estamos viviendo aquí en Salto, pero como la pregunta va dirigida a lo general, de verdad que el gobierno ha logrado en casi todo el territorio nacional un crecimiento de la economía, crecimiento y formalización del empleo, terminar con un 4% de crecimiento de salario real, hay una ola de inversiones formidable en materia de carreteras, de puentes, de infraestructura en general. Este gobierno aseguró las jubilaciones de los futuros jubilados de las próximas décadas pero también los pagos de los jubilados actuales con la reforma jubilatoria. Aseguró una reforma educativa que privilegia al docente sobre el sindicato. Ha hecho unas reformas fiscales fuertes que han dado sostenibilidad a la economía. Ha hecho reformas en materia del manejo de la seguridad pública, es cierto que falta resolver el tema del allanamiento nocturno. Falta resolver el tema del control de los precios, pero ya se empezó a resolver, acabamos de tener la menor inflación anualizada de los últimos 17 años en este mes pasado, hay presiones inflacionarias pero la verdad que se viene trabajando fuerte en este sentido, y falta bajar los costos de la economía para poder ser competitivos en el concierto internacional, pero también en eso se está trabajando con muchísima seriedad.

Por tanto, la performance del gobierno ha sido buena en los hechos concretos, buena en las reformas instauradas y mejor aún en el liderazgo que le ha dado al país en tiempos de incertidumbre, y el adversario agarra para cualquier lado. Ahora, por ejemplo, vemos los brutales líos que tiene el FA con esto de la juntada de firmas para derogar la reforma, los vimos salir y llenar de mentiras al país con la LUC, decían que se iban a perder los alquileres, que iban a correr a la gente de las casas, que la policía iba a salir a matar a la gente, que se terminaba la educación en Primaria. Bueno, los niños siguen yendo a las escuelas, la policía no salió a perseguir a nadie, a nadie corrieron de su casa, no hubo desalojo express, no se terminaron las jubilaciones ni se terminó el candombe. Un partido que da ese tipo de respuestas que muestra que anda para cualquier lado con tal de estar en contra, no recibirá apoyo popular.

PERFIL DE SERGIO BOTANA

Está casado y tiene 5 hijos.

Es del signo de Escorpio.

De chiquito quería ser político.

Es hincha de Cerro Largo.

¿Alguna asignatura pendiente? Poder hacer un poco más de yudo.

¿Una comida? Unos churrascos con huevo o un asado.

¿Un libro? Cualquiera de los de John Kenneth Galbraith sobre la economía.

¿Una película? Interestelar.

¿Un hobby? Hacer yudo y andar a caballo.

¿Qué música escucha? Folklore y canto nacional.

¿Un día de la semana? Los martes, miércoles y jueves.

¿Qué le gusta de la gente? El amor que le pone a lo que hace.

¿Qué no le gusta de la gente? Explotar conveniencias.