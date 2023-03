Un papelón en Artigas, se suspendió el partido en Sub 17 por falta de luz.

Artigas y Salto no pudieron jugar anoche en el Matías González por la vuelta de semifinales de la Copa Nacional de OFI en la categoría Sub 17 debido a que el estadio no contaba con la red lumínica suficiente como para jugar el partido.

Unos minutos después de las 19 horas hubo un apagón en el estadio, luego se buscó volver a la normalidad con la red lumínica y no se pudo.

Como consecuencia de ello sobre las 19:45 el árbitro Mario Mauttones tomó la decisión de suspender el partido, argumentando que la capacidad de la red lumínica no era la acorde para jugarlo en forma normal.

En la reunión de mañana martes 28 de marzo del Ejecutivo de OFI se tomará una resolución con respecto a la fijación nuevamente de este partido.