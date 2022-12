Recibimos y publicamos:

Bajo el título ”Un libro que todo salteño debe leer”, reci-bimos días pasados la siguien-te nota escrita por Gualberto Pérez Barbagelata:

“Tengo ante mí el magnífico libro Salto en mi carpeta, últi-mo opus creado por la finísima pluma del profesor Leonardo Garet, largamente templada en las forjas de la poesía, la narrativa, la crítica y la ensayística. Amigos salteños me lo facilitaron, hablándome de él con entusiasmo.

Lo he leído, con sostenido in-terés, y ahora lo recomiendo fervorosamente a los lectores. Sobre todo los salteños, pues esta excelsa obra no debería estar ausente ni en las nobles estanterías de roble y madera labrada de las residencias patricias del Salto Oriental, como tampoco en la moderna y práctica del hogar de clase media, y también tendría que estar cerca de la humilde mesa familiar de las casas humildes de las gentes de trabajo.

A través de la atrapante crónica de Garet desfilan instituciones señeras de la ciudad litoraleña, como la Academia Barrios, el Centro Guitarrístico Luis Pasquet, el Instituto Cul-tural Humbolt Haus, el Instituto Ariel, la Casa de Quiroga. Pero también lugares únicos, como el chalet Las Nubes, la que fuera del escritor Enrique Amorim y su esposa Esther Haedo.

Y no falta la memoriosa evocación de los grupos teatrales y musicales, de los teatros , de los cines que fueron, de las librerías, y hasta de los populares salones que exhibían

aquellas revistas de historietas que hicieron la delicia y alimentaron la imaginación de generaciones de infantes. Las revistas y páginas culturales de la prensa tienen un lugar de privilegio en las pá-ginas de Salto en mí carpeta. En especial destacaría la página literaria de Tribuna Sal- teña, que timoneó con firme mano el autor de este libro en tiempos difíciles, donde colaboró la flor innata de la literatura uruguaya de aquel momento. Donde no faltaron plumas entonces interdictos por el gobierno cívico- mili- tar.

En definitiva: Salto en mí carpeta es un libro fundamental y necesario para la identidad salteña, cargado de información transmitida con el elegante y certero estilo a que nos tiene acostumbrados Leonardo Garet.

No se lo pierdan. No dejen de leerlo”.

Gualberto Pérez Barbagelata

(Nacido en París en 1959, de padres uruguayos. Vivió unos años allí y desde la adolescencia reside en Montevideo. De familia de juristas por su rama materna, siguió ese ca-mino: es abogado, aunque no ejerce. Habitualmente re- flexiona y escribe sobre cuestiones jurídicas. Estudió Filosofía en el Collage de France, y participó en La Sorbonne de los míticos cursos de Michel Foucault. Escribe sobre todo ensayos de pensamien-¿to y crítica. Ha publicado libros sobre temas jurídicos, pensamiento, arte y literatura en París, Barcelona y Bue- nos Aires).