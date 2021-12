Un libro para empezar a descubrir «Los rostros de Ulises»

En la edición de ayer domingo, dábamos cuenta de la publica ción de un nuevo libro del salteño Álvaro Dos Santos Franco («Catau­ re»). Son 96 páginas de un pormenorizado estudio sobre uno de los héroes más impor­tante de la literatura universal de todos los tiempos, nada menos que Ulises, u Odiseo, el emblemático persona je de Homero. No es un dato menor, el hecho de que la traducción del griego que requirió este análisis, fue reati zada por el propio Dos Santos, hombre de am­plia formación acadé­mica adquirida en universidades uruguayas y extranjeras. Compar­timos hoy las palabras introductorias:

LIMINAR

¿Quién es Ulises? Esta pregunta se formula en el presente trabajo. Personaje literario em blemático y múltiple de los poemas homéricos llíada y Odisea su per­sonalidad ha cautivado siempre tanto al público lector como a los in­estigadores y creado­res de las más variadas gamas del arte. Todos los griegos lo conocie­ron bajo el nombre de «Odiseo» (y fue después en Italia y Sicilia), doA de se le cambió aquel nombre por el de «Ulises» (Ulixes o Ulysses). Por cierto que Ulises no es un semidiós, o sea hijo de un dios o diosa, a la manera de tantos héroes griegos, sino que sus padres son humanos (se llama ban Laertes y Anticlea), tiene una esposa que ama (Penélope) y un hijo (Telémaco) y cuan­ do los jefes y caudillos griegos deciden partir a la guerra de Troya (diez años de duros combates) Ulises/Odiseo finge locura para no ir, pero su treta es descubierta y debe entonces partir. Una vez instalado en la ciudad sitiada, a pe­sar de la larga duración de la guerra, es uno de los primeros en querer volver a su tierra sin an­tes haber vencido a los troyanos. Luego de que los griegos se aseguran el triunfo comienza otra verdadera tragedia para Ulises: el regreso a casa. Esto se encuentra retratado de manera magistral en la Odisea, poema riquísimo y don­de hay de todo.

Por otra parte el perfil psicológico y vital de Ulises/Odiseo es bas­tante llamativo y has­ta tortuoso. Aparte de gustarle el buen comer y beber, es mujeriego, amigo de reflexionar antes de hacer algo im­portante, astuto como un zorro, de voluntad inquebrantable, vengativo sin contemplaciones contra los que le hacen un daño, elo­cuente en las palabras y los consejos, en fin, un hombre que sabe lo que quiere en la vida y, por ello mismo, se ve en la obligación de ocultarse y desocultar­se, pasar si es necesario a segundo plano y siempre mantenerse en estado de alerta y atención. Esta muy rica personalidad lo hace verdaderamente un hombre incatalogable o difícil de encasillar. Finalmente solo nos resta decir dos cosas, la primera es que to­das las traducciones del griego presentes en este trabajo son de nuestra autoría y, ade­más, que hemos hecho alguna que otra digre­sión al tema específico porque nos parecieron ilustrativas. Hemos trabajado con alegría y placer en esta labor puesto que Ulises, taA to como Don Quijote y José Arcadio Buendía, constituyen nuestros tres personajes liteFa rios preferidos y predilectos de toda la litera tura occidental y a los que siempre estamos volviendo.

