¡No! El Tanque no jugó un partido sobre la base de tantas razones a favor de una idea que encandile. Pero sin embargo fue un laburante a destajo. Y ese empate en la agonía misma del partido cuando Roger Galeano metió el frentazo del 2 a 2, tiene relación a la recompensa.

Por eso de querer hasta el final. Nacional se fue con la bronca encendida. A los tres puntos se lo sacaron del buche, cuando los paladeaba. Hasta se sintió ganador. No la veía lejana.

La chance estaba ahí. La misma chance del «Tití» Leguísamo a los 30′ cuando castigó desde el punto penal con el 1 a 0. El mismo «Tití» del tiro libre con perfección y diablura incluída, mandando esa pelota sobre la derecha de Alvaro Rodríguez. Una joya de tiro libre.

El Tanque a media luz de ese primer tiempo, con Nacional cortando por lo sano. A veces teniendo menos la pelota, apto para señalar el sentido práctico. Sentido útil de las cosas simples.

Casi en la media hora, el autogol, para que El Tanque militara la distancia, ya con un Nacional imperfecto, hasta expuesto a más de una duda defensiva. El equipo de Marcelo Pintos ya sin Dany Miranda en cancha y con Roger Galeano más vital a la hora de la búsqueda.

Habrá que admitir que Nacional lo tenía al partido bajo imperio de su propio control táctico, frente a ese rival que no bajó el perfil del pasionado en la lucha por cada pelota dividida. El laburante a destajo en expresión generosa, elocuente.

Hasta el centro que llegó hacia el medio, pelota rebotada, reencuentro de la situación a favor que se esclarece, cuando Roger Galeano aplica el frentazo de la sentencia que gritó empate.

La recompensa para El Tanque de la consigna de no aflojar «un tranco e´pollo», frente a ese Nacional que se recostó en el conformismo del 2 a 1. De repente, ese fue su pecado.

Un pecado que le hizo partir los puntos. Seguro que se fue convencido: eso no fue negocio.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Divisional «A». Campeonato Apertura.

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (Bien).

Asistentes: Robert Aguirre-Ricardo González.

EL TANQUE (2)- Alvaro Rodríguez; Santiago Barreto, Jorge Gómez, Enrique Aranda, Nelson Tabárez; Jonathan Aranda , Juan Rodríguez (Finozzi), Tomás Torres (Dalmao), Wáshington Medina (Bravo); Dany Miranda (Leoni), Roger Galeano.

Director Técnico: Marcelo Pintos.

NACIONAL (2)- Carlos Eduardo Regueira; Santiago Núñez, Juan José Núñez, José Gómez, Carlos Bicker (Jonathan Neira); Carlos Curbelo (Massarino), Rafael Cereijo, Facundo Goñi, (David de Lima), José Fabián González; Luis Alfredo Leguísamo, Rodrigo Fassanelo (Fernando Fernández).

Director Técnico: Franco Junior Aliberti.

GOLES: 30′ de penal y 42′ Luis Leguísamo (N). Segundo tiempo: 28′ J. J. Núñez autogol (ET); 51′ Roger Galeano (ET).

EXPULSADO: 42′ del segundo tiempo, Enrique Aranda (El Tanque).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Luis Leguísamo-Rafael Cereijo.

EL MEJOR DE EL TANQUE: Jorge Gómez-Jonathan Aranda.