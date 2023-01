Un guerrero en la academia

El mercado de pases de Racing Club fue escueto pero con apellidos importantes para cubrir las piezas que Fernando Gago pidió a la dirigencia. La falta de efectividad en el arco rival fue un problema que torturó a la Academia a lo largo de 2022 y, con la venta de Enzo Copetti a la MLS, era fundamental conseguir un nuevo delantero. El reciente campeón de la Supercopa Internacional fichó a Paolo Guerrero con la ilusión de que recupere el nivel con el que llamó la atención a grandes clubes de todo el planeta.Antes de entrar a la cancha y sumar sus primeros minutos oficiales, el peruano debe concentrarse en la parte física. “Futbolístico vengo con trabajo. El tema físico es importante para mí. Yo no me pude preparar en el último equipo que estuve. Pasé por una cirugía y de ahí estuve entrenando, pero no es lo mismo con un equipo que solo. Pasó mucho tiempo, sólo entrené una semana y ya me metieron a jugar. No me pude preparar, no tuve pretemporada. Eso es lo que hoy yo estoy priorizando”, detalló sobre su paso por Avaí FC.