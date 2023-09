Un grito desde el alma

El grito de Gladiador ganando. Las ocho fechas que pasan sin ganar y entonces, ¿cómo no ser parte de esa celebración bien entendida? Porque además se manejó con aciertos y encontró el gol tantas veces postergado. Un frentazo de Izaguirre en el primer tiempo para el 1-0, la definición impecable de Diego Medina ya en la recta final, hasta que Caraballo terminó con la discusión. Salto Nuevo, al que parece costarle todo y no por nada esa ubicación en la tabla. No le encontró la vuelta al partido. Gladiador impuso condiciones. Fue superior. Fue más. Quiso y alcanzó. Los tres goles en la diferencia. La victoria que le llegó y el grito desde el alma…¡no fue para menos!

**********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Robert Aguirre (Regular).

Asistentes: Sebastián Samit-Pablo Almirón.

GLADIADOR (3)- Antonhy Costa; Juan de los Santos, Michael Izaguirre, Mauricio Trinidad, Franco Hernández; Gastón Elías, César de los Santos, Ezequel Medina, Santiago Lopez; Rodrigo Quiroga, Diego Medina.

Director Técnico: Pablo Cincunegui.

SALTO NUEVO (0)- Diego Cavani; Facundo Tessis, Franco Orihuela, Gonzalo Olivera, Brayan Almeida; Emanuel Fraga, Fernando Scarrone, Mateo Dávila, Bruno Almada; Dalton Bueno, Renzo Rolfo.

Director Técnico: Ruben Costa.

GOLES: 23′ Michael Izaguirre (G). Segundo tiempo: 22′ Diego Medina (G); 41 Francisco Caraballo (G).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gastón Elías-Santiago López.

EL MEJOR DE SALTO NUEVO: Emanuel Fraga.