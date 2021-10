Y sí, no es el Ferro Carril de la mejor exposición.

No regala un repertorio tan creíble, pero se va convirtiendo en un expulsador de dudas y llega a los 10 puntos. Pero además, con menos partidos.

Por eso, Ferro siente que es posible ir labrando una situación más a tono, con el valor intransferible de su historia misma.

Cuando en los 39′ del segundo tiempo, el latigazo en profundidad que manda Agustín Panza, para que recoja en pique Germán Rivas, enganche hacia el medio frontal, para mandar el impacto de la sentencia, no menos que la renovada ambición de este Ferro Carril que a veces con poco, asiste al convencimiento propio.

A despecho de las limitaciones en el repertorio ofensivo, le dio para ganarle la cuereada a River Plate, porque esta vez el equipo de Alejandro Torrens se fue destiñendo, recreando imperfecciones, transitando al filo de la cornisa por mermas propìas.

EL APTO QUE DESNIVELÓ

En los 10′ del arranque, del penal al gol por Nicolás Fagúndez, tras la infracción de Diego Beninca y dos minutos después, el turno de Andrés Rondán para el 2 a 0.

La simplicidad de Ferro, para evitar el exceso del no se puede y como contrapartida, abriendo boquetes, ante ese River de la contención precaria en el medio y la sobrecarga defensiva.

Sobre los 37′ cuando la pelota metida en el área, encontró el frentazo de Agustín Acevedo. Jopeo con nivel y a las piolas. Tan solo un despertar transitorio de River Plate, porque Ferro no dejó de ser la idea del que pasa por el equilibrio y acentúa la expulsión de dudas.

GERMÁN…

EL DE LA SENTENCIA

Sobre los 18′ de la recta final, Yeikol Prado le sacó un remate de gol al «Zurdo» Fagúndez y minutos después, el propio arquero para quedarse con la intención ofensiva de Rivas. Hasta que el mismo Germán fue canto de resolución, cuando el «Agu» Panza le marcó la senda y por ahí había que picar. Picó y ganó. Todo lo hizo bien. Fue el 3 a 1.

Las variantes no mejoraron a River Plate y en Ferro, a despecho de la lesión de Junior Rodríguez en el primer tiempo, el equipo no resignó el dictado de su razón venciendo. Ya sin dudas. Ya expulsadas. Por lo menos, para que tenga sentido y amparo, el registro de esos 10 puntos que le prohíben no sentirse protagonista.

Después de todo, el ayer lo obliga a seguir siendo. El sagrado ayer.