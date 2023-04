Un evento diferente que invita a bailar y disfrutar de excelente música y ambiente

El sábado 6 de Mayo en Sociedad Italiana

El reconocido artista Ruben Mario prepara un evento musical de gran nivel que pretende sorprender a la concurrencia.

El músico asegura que en cada espectáculo que organiza , la novedad , lo diferente , y el lugar elegido son parte muy importante.

En este caso el espacio es la Sociedad Italiana y el toque diferente será la banda invitada y la animación que estará a cargo de un showman.

«Cuando uno elige hacer un evento es muy importante el lugar y en este caso la Sociedad Italiana , además de serun lugar emblemático es muy acogedor. Debemos decir además que se trata de un evento diferente , me gusta innovar , que cada evento sea distinto y que a la gente le agrade porque siempre lo hago por la gente y me gusta», afirma el artista.

«Tengo un público selecto, muy lindo y cuando termina el espectáculo yo me voy a la puerta a saludarlo para agradecerle y observo además que cuando alguien se retira antes por algún compromiso o lo que sea, se van bailando hasta la puerta y eso para mí es lo máximo. La alegría hoy nos hace bien y nos hace falta a todos.»

En lo artístico

Para seleccionar quienes participarán de un evento, Ruben Mario es exigente.

El comenta que «en lo artístico siempre me gusta ver, me gusta escuchar lo que traigo y el conjunto que se propone en este show me lo recomendaron , no es de mi género que es el romántico pero es el género del momento. Yo participé de un ensayo del grupo , es excelente y con un nivel altísimo. Son de 7 a 9 músicos en vivo , interactúan con el público con música muy pegadiza por ejemplo con temas de cumbia romántica de Los Palmeras, es buenísimolo que hacen y amenizan muy bien el show. Su participación será de más de una hora.»

Se trata de la banda Sentimiento Original de la ciudad vecina de Concordia con integración de músicos de la región.

Por otra parte se contará con la música de discoteca para que se pueda bailar permanentemente y a la vez habrá un animador.

«Traigo un showman muy bueno con el cual ya he trabajado, además es cantante así que proponemos un mini show con él con temas bailables, hablo de Carlos Del Castillo que me gusta mucho porque tiene un estilo muy bueno y cambia de indumentaria , anima muchísimo , lo tiene todo».

Además de toda la propuesta musical bailable y la diversión, habrá premios de importantes firmas locales.

«Se van a hacer sorteos de los sponsors que nos han brindado regalos muy lindos y CD originales míos»

Una pantalla gigante estará enmarcando el evento con video clips, la historia del propio Ruben Mario lo que hace «un espectáculo muy diferente a lo que normalmente vemos» asegura el organizador quien además afirma que se cuidará la estética creando un entorno muy bonito.

Para adquirir las entradas hay que solicitarlas al celular 091206454 y se entrega al domicilio del comprador a un costo de 500 pesos.

Presentación de tema en España

Más allá del evento en sí, Ruben Mario nos adelantó que se está preparando el lanzamiento de un tema musical que compuso para Mallorca , España.

«Cuando estuvo en España hice una canción a Mallorca que quedó registrada en ese país, una canción que promete mucho, es un tema de verano y como está por dar inicio el verano allá , se le están haciendo los últimos arreglos de coro en Barcelona y armando el video para que si Dios quiere dentro de 15 días se pueda largar a distintas FM pero sobre todo en Mallorca. Está la posibilidad de largarla en Barcelona, las posibilidades están ahi»

La canción se llama Qué tienes Mallorca, «la compuse a los 20 días de llegar porque me impactó y luego conseguí compositor y arreglador y luego de grabarla me aconsejó que la registrara, así que la registré en España, así que tengo una hija española ahora » dice con humor nuestro artista.

Ruben Mario tiene previsto volver a España en breve para respaldar esa canción.

Por otra parte adelantó a EL PUEBLO que cuenta con muchas posibilidades de actuar con Ismael Dorado, saxofonista que recorre el mundo y tiene además las `perspectivas de actuar en Lima en Perú , Guayaquil en Ecuador y Brasil.