Un Estado ciego, como aquel ciego…

POR JORGE PIGNATARO

Hay una novela a cuya lectura vuelvo con frecuencia una y otra vez. Un clásico de la literatura española aparecido en el lejano 1554, del que estoy casi seguro que todo quien haya pasado por el liceo recuerda: El Lazarillo de Tormes, novela de autor anónimo, y de una vigencia extraordinaria en sus temas.

En el Tratado Primero de esta obra aparece un personaje al que se presenta simplemente como “un ciego”. Y el narrador, que es Lázaro, lo describe primeramente utilizando cuatro adjetivos: “avariento y mezquino”, “astuto y sagaz”. Líneas más adelante, dice que este ciego “tenía mil formas y maneras para sacar el dinero (a la gente del pueblo)”. Vea usted que no dice formas de “ganarse el dinero” por ejemplo, dice de “sacar el dinero” a la gente; así, queda sugerido entonces que este hombre, hablando en buen romance, era un chanta. “Decía saber” mucho de medicina y por ello se dedicaba a recomendar yuyos para tal o cual enfermedad, pronosticaba a las embarazadas si el hijo por venir sería mujer o varón, entre varios “oficios” más. Un hombre bastante artero, diría yo. Un hombre que ganaba mucho dinero con sus habilidades, sin embargo, como dice su propio criado Lázaro (un niño de apenas ocho años), “me mataba a mí de hambre”.

¿Y sabe a qué me hizo acordar este personaje? Al Estado Uruguayo. Qué “astuto y sagaz”, diría Lázaro, qué hábil que es para sacarnos plata. Y cuando le hablo de Estados Uruguayo le hablo hoy tanto de quienes lo manejan a nivel del Gobierno Nacional como del Gobierno Departamental.

Del Gobierno Nacional, porque seguimos en la misma de siempre, con los precios altísimos que tenemos ¡en todo!, con lo que cuesta hoy la canasta básica… Hay miles y miles de trabajadores, y ni le hablo de jubilados y pensionistas, que no les da ni para vivir quince días del mes. Esto no es de ahora; esto viene de años; desde hace años tenemos, por dar un ejemplo nomás, jubilados que ganan 15.00 pesos. Entonces, solamente le pido que piense si esa persona tiene que pagar un alquiler… No le hablo de comer, ni de pagar UTE u OSE…

Ahora hay aumentos sí, en salarios y en jubilaciones y pensiones, pero también aumentan las tarifas públicas, ¿verdad? Como ha ocurrido siempre. ¿Y el gas? ¿No le parece un disparate lo que cuesta una garrafa de gas? Y hay mucha gente (pero imagínese una persona mayor, con un ingreso de 15.000 pesos y sin conducción) que no puede ir a buscar la garrafa…Hay lugares donde se cobra hasta más de 100 pesos por llevársela a su casa. ¿De dónde saca plata esa gente para vivir?

Venimos de un par de años en que el país quedó hecho pedazos; piense usted en la gente que trabajaba en el turismo, o en pizzerías o restaurantes, y que de golpe no pudieron recibir más clientes y tuvieron que cerrar sus puertas. De los efectos de la pandemia estoy hablando. Está bien, es una fatalidad que nadie esperaba. Y que creo que se manejó bien de parte del gobierno desde el punto de vista sanitario. Pero cuando eso parecía que había pasado, los puentes se abrieron y lo que empezó a pasar son toneladas por día de mercadería desde la Argentina. El comercio de acá se está muriendo, así de simple. Y nos hablan de que “estamos trabajando en algunas medidas”, “hay varios proyectos en el Parlamento”, etc., etc. Sí, bien, pero ¿y mientras tanto?, ¿que se fundan los comercios nomás?

¿Y por qué le hablaba también del Gobierno Departamental? Porque estando así el país, Salto está horrible en su situación de desempleo y uno se pregunta: ¿la Intendencia no puede hacer nada para ayudar?, ¿no hay la más mínima empatía al momento de cobrar contribución inmobiliaria por ejemplo? ¿Cómo puede ser que casas, que son modestas, nada de lujos, por estar en el centro de repente paguen 40.000 pesos de contribución? ¿Soy yo que vivo fuera de la realidad, o vivimos una realidad en la que pareciera que estamos todos locos? ¿Y cómo puede ser que dentro de ese monto, casi 20 mil pesos (sí, casi la mitad) sean por concepto de recolección siendo que hay contenedores y el trabajo es simplemente descargar los contenedores en el camión? ¿Cómo puede ser que haya gente en parte del barrio Artigas que pague 8.000 pesos de alumbrado público sin tener alumbrado público? ¿Cómo puede ser que se cobre por saneamiento en cuadras cerca de la sede de Gladiador, donde no hay saneamiento? Es una locura. ¿Y a este Intendente lo premiaron recientemente en el extranjero por solidario? La respuesta es sí, y mi conclusión es que yo no entiendo nada.

Los comerciantes de Salto se están quejando por lo poco que vendieron la semana pasada en víspera de Reyes. Y sí, si no hay plata, y si además pasan algunos señores y señoras cargados de mercadería extranjera como pericos por su casa…por un puente, por el río, o por donde sea.

Y además del “latigazo” que nos dan con la contribución, ya hay que ir pensando en el Impuesto a Primaria, y en la patente el que tenga un vehículo. Claro, todo con aumento, ¿verdad? Por supuesto. Tiene que pensar también que si sale a la ruta tiene que pagar peajes, por supuesto. Es decir, usted no es dueño de hacer ni de tener nada si no está pagando y pagando…

Sí, bajaron los combustibles, pero así como nos dijeron que muchas cosas subían porque subían los combustibles, ahora sinceramente no se ve que estén bajando los precios porque bajan los combustibles.

Ah… ¿quiere que le agregue algo más que compete al Gobierno Departamental? Nos han aumentado los espacios de estacionamiento tarifado, la famosa Zona Azul, ¡grueso favor para los comercios del centro también, en fiestas tradicionales y Reyes!

En fin, debo confesar que hace mucho tiempo que no creo más en gobiernos de derecha, de izquierda, comunismo, socialismo, neoliberalismo, y un larguísimo etcétera. Me importa un corno todos esos nombres cada vez más rimbombantes y menos robustecidos de esencia y contenido. Lo que me importa, lo que sé y lo que me duele es que cada vez tenemos un Estado (repito, en lo Nacional y en lo Departamental) más parecido a aquel ciego de la novela El Lazarillo de Tormes: avariento, mezquino, astuto, sagaz y con el ingenio siempre afilado, siempre más que suficiente para estar sacándonos plata de una manera o de otra…. ¿O tendremos un Estado literalmente ciego? Lamentable.