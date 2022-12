El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, aseguró que su equipo no mereció la derrota ante Croacia (2-1) por el tercer puesto del Mundial de Catar, aunque destacó la importancia de terminar entre los cuatro mejores equipos del mundo. “Es una derrota amarga, pero creo que no es merecida. Vimos un equipo que no se rindió. Recordaremos muchos partidos, volveremos más fuertes. Unimos a nuestro país durante un mes, todos estaban felices”, afirmó el técnico, de 47 años. Marruecos fue la revelación de la Copa del Mundo al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales.Lo hizo, además, superando un duro grupo integrado por Croacia, Bélgica y Canadá, ya selecciona potentes como España y Portugal en octavos y cuartos, respectivamente.