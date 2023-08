Un domingo insólito: de la «A» para cuatro canchas

No se trata de establecer juicio, si está bien o está mal. O si responde a una idea válida o no tanto. De lo que no hay dudas es que el próximo domingo, será insólito desde el momento que los seis partidos de la octava fecha de la «A», abarcará a cuatro canchas.

Hay que tener en cuenta que en el Merazzi y en Saladero, se disputa un partido en cada caso, mientras que en Gladiador y en el Dickinson, dos partidos.

El delegado de Dublín Central optó por la cancha de Saladero, mientras Ferro Carril oficiará de local en su Parque Luis T. Merazzi. El viejo duelo de Ferro Carril y Nacional, para convertirse en uno de los partidos salientes.

Es concreto que ahora el fútbol de la «A» tenderá a regularizarse, habida cuenta del final del ciclo de Universitario en el Torneo de la Divisional «A» a nivel de OFI, con la consagración consumada.

EN EL ESTADIO A LAS 19

Uno de los partidos pendientes de Universitario frente a Nacional, estaba previsto disputarse mañana miércoles a las 20 horas en el Dickinson. Atento a que jugarán a las 21 horas por Copa Libertadores de América, Boca Jrs y Nacional, se resolvió adelantarlo para la hora 19, siempre en el Parque Dickinson. En una primera instancia, Universitario apuntó a que el partido se postergara. Finalmente se jugará.

LAS MULTAS QUE SE PAGUE

PARA LA DIVISIONAL QUE SEA

De los puntos acordados. De aquí en más cuando un club sea sancionado económicamente, ese dinero no se derivará a las arcas de la Liga, sino a la divisional a la que pertenece el o los equipos involucrados. Caso concreto, el de San Eugenio, quien deberá pagar un monto de 30 unidades reajustables. En este caso, con destino a la B, para contemplar gastos por concepto de seguridad. El Tribunal de Penas en tanto, se pronunció sobre algunos fallos: Diego Tabárez (El Tanque) y Diego Machado (Saladero) con sanción preventiva; Jairo Prado (River Plate) 1 y Rafael Cereijo (Nacional) 1.

LA DENUNCIA

DESDE SALADERO

Nota mediante de la Comisión Directiva de Saladero, al Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Hinchas de Ceibal que ingresaron sin pagar el pasado domingo en el Dickinson, con la anuencia de un funcionario de la seguridad privada, de acuerdo a lo que especifica el contenido de la denuncia. «Los dejó entrar», apuntan en Saladero, con el consiguiente perjuicio económico.

En tanto el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, ahondó en algunos detalles de las gestiones impulsadas en Montevideo ante el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el Director de la Secretaría Nacional del Deporte, pero además las visitas al complejo celeste, el Parque Palermo y el Parque Charrúa, dos de los escenarios que lucen piso sintético.

Lunes próximo, asamblea extraordinaria en la Liga: producir un período de pases especial en el Fútbol Femenino, para posibilitar que Ceibal incluya a jugadoras de categoría Sub 16, para afrontar la disputa del Campeonato del Interior.