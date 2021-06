«Un daño silencioso»

El uso excesivo de internet y sus consecuencias

En estos últimos 20 años las tecnologías de la comunicación han irrumpiendo en nuestras vidas convirtiéndose para todos en una herramienta fundamental. Las tecnologías de la información y comunicación son muy positivas para los niños y adolescentes, lo que les permite poder adquirir nuevas habilidades tecnológicas para el futuro. Sin dudar que han sido un gran avance en la forma de vida de nuestros tiempos facilitando y simplificando tareas.

Pero si este se transforma a un uso excesivo, sin límites, incontrolado, puede producir en personas vulnerables, principalmente en niños y adolescentes el conocido «ciberadiccion» o «trastorno de adición a internet y las nuevas tecnologías (NTIC), abarcando el uso de computadoras, celulares, Tablet.

A medida que el uso se va transformando en adicción va desarrollando una dependencia psicológica de mantenerse conectado a internet continuamente, el uso excesivo de NTIC provoca toda una serie de cambios en el comportamiento de los niños y adolescentes que se transforma en problemático cuando aparecen por ejemplo los siguientes elementos:

Preocupación mal adaptativa por el uso de internet, su uso se prolonga por más tiempo, y se experimentan urgencias irreversibles de tener que úsalo.

Angustia clínicamente significativa, comienzan a aislarse de las áreas sociales, ocupacionales y demás áreas.

Cambios bruscos de sus hábitos de vida.

Mentiras y manipulación por el tiempo de uso en internet.

Se vuelven más ansiosos, inquietos pudiendo llegar a la ira o agresividad.

Cuando hay dependencia los comportamientos adictivos se vuelven automáticos. Y con ello se acarrean también una serie de problemas físicos (dolor de espalda, fatiga ocular, disminución de la concentración), sociales (dificultades académicos u ocupaciones, dificultad de llevar una rutina), Psicológicos (trastornos del sueño: suelen ser muy frecuentes, por un lado, insomnio de conciliación, por alargar los tiempos de conexión hasta altas horas de la madrugada y luego la hipersomnia, dificultad a la hora de despertar por no haber tenido un sueño reparador).

Ante estas circunstancias encontramos a padres angustiados por el cambio de comportamiento de sus hijos, por el aislamiento social que están presentando, o por el bajo rendimiento académico.

Cuando hablamos de qué hacer ante estos casos, siempre lo mejor ante un tratamiento es la «PREVENCION». Adelantarnos a lo que está por venir es muy efectivo tanto en los adultos, y aún más en edades más tempranas, por eso es fundamental orientarnos en un tratamiento preventivo antes de «tocar fondo». Ejemplos de prevención temprana:

· Control del tiempo de uso, es fundamental a la hora de evitar que se cree un «habito».

Debemos fomentar y enseñar el uso responsable, mantener normas, horarios. Hacer para los niños y adolescentes que el uso de internet sea visto como un premio, un privilegio y no convertirse en un derecho.

· Privacidad: algo que debemos tener en cuenta con el uso de estas herramientas es la protección a la hora de acceder a determinadas plataformas, o de relevar nuestros datos a un tercero. Evitar entrar o descargar programas que sean sospechosos.

· Contenidos: supervisar y controlar las páginas que vistan nuestros hijos, control de juegos o descargar, y ver si son adaptados para su edad.

· Familia: Debemos dar el ejemplo a nuestros hijos con la manera que usamos las TICS en el hogar, así como organizar momentos juntos a ellos de actividades en la red.

· Persona que lo utiliza: poder fórmalos sobre el uso, beneficios y desventajas de los mismos.

Como padres debemos fomentar un uso positivo y responsable, siempre que no se dejen de lado actividades propias de la vida cotidiana, como actividades al aire libre y estimular el deporte.

El abordaje Psicológico en estos casos también es muy importante, ya que se encamina una terapia al reaprendizaje del control de la conducta ya adquirida por el mal uso de las TICS.

Lic. Daniela Todoroff

Psicóloga