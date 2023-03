Un Ceibal de estreno ganador

Cuando se inició el Campeonato Salteño del Consejo Único Juvenil en categoría sub 14, Ceibal fue uno más a la hora señalada y la victoria no faltó ante Nacional por 3 a 1,, con goles de Franco Lafón, Bautista Carballo y Santiago Santin. Desde hoy, con la nueva secuencia del fútbol en el Consejo Único Juvenil, mientras fue suspendida la etapa a nivel de la Divisional B por las altas temperaturas que se prevén para esta jornada. Sin embargo a las 17 y 18 horas se jugará fútbol. Se supone que el calor no faltará a la cita. En fin….