Un buen elixir que debe ser más accesible

No podemos menos que invitar a celebrar el hecho de que se fomente la música entre nuestros niños y jóvenes, pues entendemos que la música de por sí es uno de los paliativos más eficaces con que se cuenta a la hora de enfrentar diversas problemáticas de las futuras generaciones.

Se ha dicho y con razón que la música es capaz de “amansar a las fieras”. Si bien tenemos reparo en ello, estamos seguros que encauzar diversas inquietudes a través de la buena música es un acierto. Quizás el mayor acierto con que se pueda contar a la hora de motivar a un menor de edad o cualquier otra persona. No sólo sirve interpretarla, sino escucharla para valorar lo que es capaz de trasmitir la música. De hecho cuando pasamos frente al BPS u otro lugar y vemos a alguien tocando música, cuando no cantando, creemos que lo mejor que se puede hacer es apoyarlo, porque seguro que se lo merece.

En nuestro país existen las escuelas de música y los conservatorios mismo, por lo general municipales y gratuitos y capaces de enseñar y difundir la buena música.

Hemos conocido casos en que la motivación por la música ha sido capaz de recuperar muchachos que iban por muy mal camino y que sin embargo a la hora de aprender música fueron capaces de motivarse por algo sano y beneficioso para si y para la sociedad toda.

La buena música es un bálsamo para el espíritu. Es capaz de despertar en nosotros sentimientos sanos y beneficiosos y de elevar al ser humano en sus mejores valores. Nadie capaz de apreciar la música culta es capaz de eludir sus mensajes, de omitir sus enseñanzas y sobre todo de ignorar la elevación espiritual que supone, porque existe una predisposición clara y contundente a fomentar lo opuesto.

No tenemos conocimiento de los resultados de las escuelas de música, pero estamos seguros que se necesitan más, que el acceso debe ser menos complejo y sobre todo que la enseñanza de la música debe ser fomentada desde todos los niveles y todos los ámbitos.

Bienvenida la Música y ojalá nos sirva para apreciar lo que tenemos y lo que somos. Cada vez que escuchamos una guitarra, una flauta o un piano, como cada vez que escuchamos cantar en buena forma entonando admirablemente, nos ufanamos de las posibilidades que ofrece nuestra educación. Estamos convencidos de que el de la música es de los pocos caminos realmente atractivos para los niños y jóvenes y por lo tanto no debería de faltar en ningún plan o proyecto que pretenda afinar las aptitudes que tenga un menor de edad.

A.R.D.