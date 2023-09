Un atajo interminable, de Alejandro Ferreiro

«Allí donde otros corren el riesgo de desvanecerse en las trampas del lenguaje, Alejandro Ferreiro demuestra su pericia».

Pedro Peña

Un atajo interminable

«Escribiré novelas. Me presentaré a premios literarios y los ganaré. Y, si no los gano, los ganaré porque escribiré poemas. Me presentaré a premios literarios y los ganaré. Y, si no los gano, los ganaré porque escribiré libros. Y así será cómo mi vida adquirirá forma. La forma que, por otra parte, mi vida ya adquirió de manera subrepticia, sigilosa, inapelable. Pero ayudaré haciendo mi trabajo, sin desanimarme, sin detenerme en los dolores, la soledad, las penas, los críticos, la familia, la ansiedad. Ni en los premios. A los que, sin embargo, me presentaré con mis letras. Y los ganaré».

***

«Durante muchos años en Uruguay los escritores que sucedieron a Onetti se preguntaron cómo seguir escribiendo después de su obra. A pocos años de la muerte de Levrero, la nueva generación de escritores uruguayos se plantea un interrogante similar a partir de la desaparición del “último maestro”. Alejandro Ferreiro no tiene respuestas absolutas. Pero en sus libros el lector encontrará algunas pistas para ensayar una respuesta a dos interrogantes que seguirán vigentes, no solo en Uruguay sino en toda América Latina».

El autor

Alejandro Ferreiro (Sayago, Montevideo, 1968). Desde 1985 ha trabajado en varios medios de prensa, radio y televisión. Publicó las novelas Portland, Algo que flota, Todo lo quieto sueña moverse, Lo que se olvida también se gana, El arte del parpadeo, Pavura y La velocidad del entusiasmo. Los libros de poemas Nos persigue la humedad y otras filtraciones, Historia Natural del Silencio y Catálogo incompleto de ideas truncas y otras mascotas que no llegaste a conocer. Y tres libros para niños: Todos nos equivocamos, Lo que hacemos cuando nadie nos ve y El pájaro carpintero que quería ser electricista. En abril de 2022 publicó Irrepetibles. Entrevistas en Planetario y El horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica. Desde 2020 forma parte del dúo musical OIGA!, con el que editó dos discos: Globos Mecánicos y El número que usted seleccionó. Desde octubre de 2022 conduce Ministerio de Relaciones Interiores en Magnolio Podcast.