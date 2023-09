UCA MENDOZA, UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Atento el proceso de internalización que vive nuestra Sede UCA en Mendoza con UCU y en virtud de toda la dinámica generada en torno a este, me permito (si me permiten) hacer una breve reflexión al respecto.

Toda experiencia de internacionalización, sea “tradicional” (1 a 1) o “alternativa” (internacionalización en casa, etc.) tiene un impacto muy positivo en la institución y en la comunidad de personas que la integra: docentes, estudiantes, administrativos, mantenimiento.

Esto lo avala la comunidad científica a través de diversos trabajos de investigación que coinciden en identificar, evaluar y valorar las ventajas cuantitativas y cualitativas de este proceso.

La internacionalización aporta diversidad cultural al campus, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje al exponer a los estudiantes a diferentes perspectivas, culturas y formas de pensar.

Mejora la calidad académica de la institución al compartir nuevas prácticas y recursos pedagógicos.

Saca a estudiantes y docentes del ambiente áulico tradicional para someterlos a nuevas formas de acceso al conocimiento y generando en ellos nuevas competencias. “Descubrimos” alumnos y docentes distintos que se manifiestan en su plenitud en estos nuevos espacios.

Visibiliza la facultad en el mundo. Cada foto o posteo que hace un estudiante local o extranjero en sus redes sociales y en relación a las experiencias vividas, potencia la presencia UCA en el mundo.

Estimula la participación e involucramiento de docentes en redes de contacto global, deja cimientos para proyectos de investigación y extensión conjunta, etc., etc., etc.

Desde mi perspectiva personal, he sido testigo de cómo las instituciones “florecen” cuando desarrollan estas prácticas. Más aún, la mayoría de los regímenes académicos en el mundo exigen como condición de titulación, que el estudiante haya pasado por un proceso de internacionalización.

Nuevamente felicitaciones a todos los que han participado de este magnífico proyecto…y ¡¡a no olvidar documentarlo para CONEAU!!

Profesora de la Universidad Católica Argentina, Alejandra Marín